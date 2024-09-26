Созданные в полиции спецподразделения, защищающие нас на линии фронта, имеют такие же права и обязанности, как и военнослужащие ВСУ. Соответственно они также нуждаются в дополнительной поддержке. Не секрет, что «птички» на войне — расходный материал и часто их приходится обновлять. Сейчас говорящие нужны всем, ведь без них не воюет ни одно подразделение. Именно поэтому сегодня совместно с волонтерами Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» мы передали DJI Mavic, новейшие старлинки, дроны, мощные зарядные станции, высокотехнологичные рюкзаки, витаминные комплексы и все необходимое для повышения обороноспособности страны Главным управлением Национальной полиции в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ «Надежда» Валерий Дубиль.

«Военные из Нацпола выполняют боевые задания на горячих точках фронта и дают достойный отпор стране-террористу. Когда к нам обращаются защитники и защитницы, мы прилагаем все усилия для оперативного закрытия потребностей. Наша команда и дальше будет делать все, чтобы приблизить победу Украины. Миссия — спасать жизнь продолжается», — подчеркнул политик.

Напомним, что с начала полномасштабной войны БФ «Надежда» реализовал более 150 гуманитарных миссий. Фонд молодежной инициативы "Надежда" во главе с Валерием Дубилем системно поддерживает военные подразделения и стабилизационные пункты. А также обеспечивает дорогостоящую критическую медицину прифронтовые госпитали и госпитали. К примеру: швейцарские аппараты косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller, аппараты для гемодиализа Prismaflex, реанимационные мониторы, томографы, аппараты для КТ-, МРТ- и УЗИ-исследований, рентгенаппараты, операционные столы, а также японские кабинеты гастроколоноскопии.