Астролог Алакх Ниранжан заявил, что из-за войны против Украины в россии растет инфляция, она потеряла внешний и внутренний рынок, стратегию развития и потеряет еще больше.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Какие изменения сейчас происходят в россии? Что происходит с нашим врагом? И что их ждет до конца года?

Изменение власти, которое мы прогнозировали в 2023 году и 2022, произошло тогда, когда должно было произойти. Весной 2024 года произошло изменение власти. Страна стала окончательно тоталитарной и полностью подчиненной вертикали. То есть там абсолютно фашизм, самый натуральный.

Но это с одной стороны, если говорить с точки зрения власти. А теперь с точки зрения реальности. Инфляция растет, реальная экономика растет (я не про военные заказы, я про реальную, то, что для людей), мировые рынки все потеряны, внутренний рынок потерян перед Китаем, стратегии развития ноль.

Сейчас вся стратегия работы и войны в россии какая? Это истощение, война на истощение. Это они собираются с Украиной воевать на истощение, когда за Украиной стоит 50% мирового ВВП? Это такая стратегия? И еще находятся такие великолепные люди, которые говорят: «Ах, какая стратегия сильная у россии». Какая же она сильная, если они противопоставили себя колоссальному количеству мировых экономик?

Хорошо, а, может быть, тактика сильная у россии? Да как-то не очень. Украина их бьет и в хвост, и куда попало, и под Курском. Как они говорят? Донбасс важнее, чем Курск. Мои аплодисменты. Так страусы делают. Когда страуса пугают, он сразу головой в песок, и сидит в песке.

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