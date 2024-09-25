Пополнить доходы оборонного бюджета можно не повышая налоги для украинцев. Для этого нужно иметь знания, политическую волю и управлять страной.

В этом убеждена лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Она раскритиковала законопроект об очередном повышении налогов, который пытается протащить провластное большинство, чтобы за счет людей пополнить бюджет для финансирования армии.

«Есть прямое подозрение, что финансовый ресурс для армии, запланированный на год, потратили за полгода в результате гигантской коррупции и такого же по масштабам непрофессионализма, а теперь планируют закрыть этот провал дополнительными налогами с людей», – отметила Юлия Тимошенко в своем видео на Youtube .

Как уже сообщалось, «Батькивщине» удалось помешать властям принять закон об увеличении налогов, однако лидер фракции допускает, что власти не отказались от идеи исправить собственные ошибки за счет работающих людей и ФЛП. Потому бывший премьер совместно с командой разработали эффективный план наполнения бюджета победы без увеличения поборов с людей.





Увеличение налогов, по ее словам, не решит проблему финансирования армии: "Это принесет только 30 миллиардов в бюджет при необходимости 500 миллиардов". Следовательно, необходимо искать эффективные источники финансирования оборонного бюджета. Для этого необходимо:

1. Создать равные условия налогообложения для всех и прекратить «крышевать» теневую экономику, это даст бюджету дополнительные 700 миллиардов гривен.

2. Изменить модель работы Нацбанка Украины, это даст бюджету дополнительные 100 миллиардов гривен.

3. Навести порядок с контрабандой на таможне и взимать налоги с игорного бизнеса (40 миллиардов гривен ежегодно).

4. Инициировать получение доходов от замороженных активов РФ, что даст бюджету дополнительные 140 миллиардов гривен.

5. Начать переговоры по списанию внешних государственных долгов Украины, это даст бюджету дополнительные 70 миллиардов гривен.

«Я еще раз повторяю – мы всегда готовы помочь. У нас профессиональная команда, которая способна попунктно рассказать, как управлять страной, экономикой, как вести переговоры и вообще работать на благо людей, а не ужасать их очередными повышениями налогов, цен, тарифов или каких-то еще «новаций», – резюмировала Юлия Тимошенко.