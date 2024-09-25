Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Изменит ли это событие политику рф в плане, что будет этого шантажа меньше?

Там вот старший аркан Маг был… Если бы даже это испытание прошло неудачно, но можно было сгладить и сказать, что у них все равно есть нечто, чему аналогов нет, как всегда на территории россии, - все равно шантаж. А здесь, понимаете, ярко, такая воронка, что уже этого не скрыть и уже шантажировать нечем. Они заранее знали, что такое может быть, но они не думали, что это так феерично будет, с размахом.

Все ли ядерные ракеты рф в таком состоянии? Или, возможно, у них в наличие несколько настоящих?

Видите, здесь глаза завязаны, и здесь Десятка жезлов говорит о том, что, по большому счету, его использовать нельзя. Но я уже делала такой расклад, что оно в достаточно плохом состоянии, потому что его надо было обслуживать, на него выделялись деньги, как я понимаю, деньги длительное время раскрадывались.

Поэтому оно непредсказуемое, вообще непредсказуемое. Действительно карты говорят, что оно может шарахнуть и по их территории, как, собственно, произошло при испытании, о чем карты предупреждали заранее.

Западн6ые партнеры напрягаются по этому поводу, стараясь четко следить за всеми действиями кремля, потому что поворот событий может быть вообще неожиданный, вообще непредсказуемый.

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