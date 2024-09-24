Украинская ІТ-компания FAVBET Tech выступила партнером первого мероприятия из серии CEO Talks, организованного Diia City Union. Событие состоялось 19 сентября 2024 года в Киеве.

FAVBET Tech является резидентом и одним из крупнейших налогоплательщиков Дія.City, а также активным участником сообщества «Diia City Union», которое работает над развитием украинской ІТ-отрасли и поддерживает местные компании.

Мероприятие CEO Talks собрало ведущих представителей IT-индустрии Украины. Главным спикером выступил Александр Комаров, CEO компании «Киевстар», который поделился опытом управления телекоммуникационной компанией в условиях нестабильности и очертил вызовы отрасли.

Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech, выступил с приветственным словом, подчеркнув важность подобных мероприятий для развития IT-экосистемы Украины.

«Украинское ІТ сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, связанных как с войной, так и с более глобальными процессами на рынке инноваций. Мероприятия уровня CEO Talks являются уникальным местом для изучения опыта преодоления этих вызовов и позволяют нам формировать общее видение будущего национальной tech-индустрии», — отметил Артем Скрипник.

Фото предоставлены Diia City Union

«Во времена вызовов важно объединяться и рассказывать, как работает украинский технологический бизнес. Именно поэтому мы решили начать формат CEO Talks, который позволит в дружеской атмосфере узнать о стратегии, вызовах и успешных решениях от руководителей топовых компаний, тем самым вдохновив других предпринимателей. Мы благодарны нашим партнерам, FAVBET Tech — компании, которая не только поддерживает развитие IT-экосистемы, но и является активным участником нашего Сообщества», — комментирует Валерия Кушнерчук, исполнительный директор Diia.City.Union.

Первое мероприятие из цикла CEO Talks стало эффективной платформой для обмена идеями и налаживания связей между основателями и CEO IT-компаний, резидентами Дія.City и представителями технологической индустрии.

В FAVBET Tech отметили, что будут продолжать поддерживать инициативы, направленные на развитие IT-сектора Украины, способствуя инновациям и росту технологической отрасли.

О FAVBET Tech

Это украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. С 2022 года является активным участником и партнером мероприятий Ассоциации IT Ukraine. После начала полномасштабного вторжения компания поддерживает милитарные инициативы Минцифры.

FAVBET Tech вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City». В 2023 году компания заняла 11-е место в «Рейтинге ІТ-компаний, которые больше всего заботятся об украинцах и Украине».

О Diia City Union

Diia City Union — объединение резидентов правового и налогового пространства «Дія.City». Целью сообщества является становление конкурентной ІТ-отрасли в Украине, а также создание благоприятных условий для долгосрочного и успешного развития бизнеса резидентов Дія.City.

