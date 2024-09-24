Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня печальный день в истории Киева и Украины, потому что 24 сентября 1941 началась так называемая сталинская спецоперация подрыва Киева.





Напомним, что 19 сентября 1941 года немцы вошли в Киев и фактически сразу большевистское руководство во главе со Сталиным прибегло к применению тактики «выжженной земли». Сначала были заминированы все важные инфраструктурные объекты столицы, а затем взорваны водопровод, электростанцию, железнодорожные пути, мосты через Днепр. При взрыве на цепном мосту имени Евгении Бош находились отступавшие из города советские военные. Точное количество жертв до сих пор не установлено.

А 24 сентября 1941 начался подрыв центра украинской столицы.

Историки утверждают, что первым взорвалось здание на пересечении Крещатика и Прорезной, где находился магазин «Детский мир». Исторически это был доходный дом с краеугольным шпилем, построенный по проекту Владислава Городецкого и считавшийся одной из архитектурных жемчужин Киева, который еще называли Домом Рыцаря.

Вот как описывает это трагическое событие газета «Украинское слово»:

«Горела лучшая часть древней столицы Украины. Полностью разрушены и сожжены Крещатик, Николаевская, Меринговская (ныне Заньковецкой), Ольгинская улица и часть Институтской, Лютеранской, Прорезной, Пушкинской, Фундуклеевской и Думской площади».

По разным оценкам было разрушено полностью или частично 324 административных и жилых дома Киева!

Сгорело:

- 5 крупнейших гостиниц, в том числе «Савой», «Континенталь», «Гранд-гостиница»;

- 5 лучших кинотеатров города;

– театр юного зрителя, консерватория, театр Киевского военного округа, радиотеатр;

- здание архитектора и ученых, музыкальная и средняя школа;

- здание горсовета, центральный почтамт, центральная городская железнодорожная станция, два пассажа, типография;

- более 100 известных магазинов, 2 крупнейших универмага, 5 лучших ресторанов и кафе.

Только в одной консерватории сгорел большой орган и около 200 роялей и пианино.

Был разрушен крупнейший небоскреб в Российской империи – 12-этажный дом Гинзбурга построен в 1912 году.

А в 3 ноября был уничтожен знаменитый Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Александр Довженко так написал в своем «Дневнике»:

Страшную, незабываемую, ужасную картину представлял собой Крещатик, известный в истории Советской Украины под именем улицы Воровского. Вместе со всеми улицами, вливавшимися в него целые века, он лежал перед нами, разрушенный до основания. Николаевская улица, называвшаяся улицей Карла Маркса, стояла вся сгоревшая. Высокие чудесные дома зияли пустыми дырами своих окон и балконов, через которые проглядывало пасмурное небо. Это было нечто вроде руин Рима, Помпеи или Геркуланума. Огонь пожрал сердце украинской столицы - руины, словно проникся Пиранези и воплотил свои руинские химеры в нашем сердце. Меринговская, Ольгинская, Прорезная, Лютеранская, Кирова, Пушкинская. Но самый пошлый, самый мерзкий дом в Киеве на Крещатике на углу улицы Ленина универмаг, увенчанный безумием архитектурного свинства, стоит целый. И когда я взглянул плача на это живое чудовище среди руин, черная тень подозрения поползла мне в душу. Здесь что-то не то…

Потом я расспросил еще многих людей и узнал, что НЕ НЕМЦЫ уничтожили центр нашей изуродованной столицы, а мы сами. Наши дураки перевыполнили программу заданий и на этот раз оставшись верными своему стилю безотчетов дурноголовых и геростратов.

Это мы испугали немцев, взорвав несколько десятков фашистских офицеров вместе с нашими обывателями, которые шли, конечно, не в штот.

Но я об этом никому в жизни не скажу, потому что следует говорить, что разрушили наш «прекрасный, милый Киев фашистские изверги».

И что Лавру… взорвали тоже они».

А между тем с отвращением и грустью продолжает Олесандр Довженко:

«Написать главу для рассказа, как мы освободили Киев от немцев, забирали для себя квартиры у наших несчастных людей…

Как похватали энкаведисты и энгегебисты все лучшие дома города…»

Помним нашу историю!

Изучаем уроки Второй мировой войны!