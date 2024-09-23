Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Решил поделиться своими размышлениями и предложениями по ситуации с Конституционным Судом Украины - наиболее независимым и финансово защищенным институтом в нашей стране.

Перед тем как начать свой анализ, напомню, что в соответствии с изменениями в Конституцию Украины от 02.06.2016 года (так называемая судебная реформа) судьи КСУ на 9 лет стали абсолютно неприкосновенными с точки зрения их возможного увольнения (в соответствии со статьей 149-1 судью КСУ могут уволить ТОЛЬКО по меньшей мере две трети его коллег) и финансово автономными от остальных граждан (в соответствии со статьей 148-1 расходы на содержание определяются с учетом предложений Председателя Суда, а размер вознаграждения (чтобы не ограничили зарплаты и пенсии) устанавливается законом о Конституционном Суде Украины) .Теперь

о ситуации с составом КСУ.

После последнего решения съезда судей, который 18 сентября проголосовал за назначение Аллы Олейник в Констиуционный суд Украины, она станет 14 (после присяги) из конституционно определенного состава из 18 членов Суда. До сих пор свои конституционно определенные квоты не заполнили: Верховная Рада – 2 судей, Президент и съезд судей по одному члену.

Еще печальнее ситуация и Председателем КСУ, точнее его отсутствием.





Председателя Суда НЕ МОГУТ ИЗБИРАТЬ с 2021 года. Следовательно, с 2021 по 29 мая 2024 года его обязанности исполнял Сергей Головатый, а после прекращения полномочий в связи с тем, что ему исполнилось 70 лет, новым и.о. КСУ от 4 июня стал Виктор Кривенко, как старше по возрасту.

О деятельности КСУ в период правового режима военного положения.

В соответствии с Ежегодным докладом КСУ в 2022 году не получил НИКАКОГО конституционного представления и обращения и продолжил рассмотрение дел по конституционным представлениям, которые находились в конституционном внедрении.

Таким образом, за 2022 год было принято 4 решения по предварительным представлениям и обращениям и 9 решений по конституционным жалобам граждан.

В соответствии с Ежегодным докладом в 2023 году в КСУ поступило 416 обращений, из них: конституционное представление - 3 и 1 конституционное обращение (только распределено судьям) и 412 конституционных жалоб (222 - распределено судьям, 190 - возвращено, как такие не отвечают требованиям Закона).

Таким образом за 2023 год было принято 11 решений по конституционным жалобам и только ОДНО решение по конституционному представлению 56 депутатов о соответствии Конституции абзаца третьего части второй статьи 22 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» (ограничение срока трудовых договоров для педагогических работников) .

В 2024 году в КСУ поступило 7 конституционных представлений, по которым еще не принято ни одного решения. Также поступило 339 конституционных жалоб от граждан. Интересно, что последние две зарегистрированы от гражданина Игоря Валерьевича Коломойского от 19.09. 2024 года о соответствии Конституции Украины норм Уголовного процессуального кодекса относительно размера денежного залога и права на кассационное обжалование определения суда апелляционной инстанции.

А теперь самое печальное.

За последние 3 года Конституционный Суд не принял НИКАКОГО РЕШЕНИЯ по наиболее резонансным конституционным представлениям.

Например, до сих пор НЕ ПОСТАНОВЛЕН РЕШЕНИЙ относительно:

- конституционных представлений 53 и 48 депутатов о соответствии Конституции Украины Закона об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения от 14.05 и 04.05.2020 года;

- конституционное представление 99 народных депутатов относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины (о едином гражданстве) от 20.12.2021 года и т.д.

О финансировании Констиуционного суда Украины без Председателя.

В 2022 году на финансирование КСУ выделено 313 миллионов 797,8 тысячи гривен, а фактически использовано - 284 миллиона 418 тысяч.

В 2023 году – выделено 270 миллионов 688,7 тысяч гривен, а использовано – 255 901.3.

В 2024 году - выделено 333 миллиона 843,6 тысячи гривен.

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 332,7 миллиона гривен.

Как видим, Констиуционный Суд Украины за последние три года обошелся воюющей Украине в почти миллиард гривен.

Также проинформирую, что так называемая выплата судьи КСУ в месяц составляла от 300 до 350 тысяч гривен.

Наиболее циничным в этой истории является тот факт, что КСУ наиболее оперативно берется за рассмотрение дел по неконституционности уменьшения выплат (зарплат и пенсий) депутатам, прокурорам, судьям…

Например, уже открыто внедрение, а Большая палата Суда начала рассмотрение дела 12.09.2024 года по представлению 56 народных депутатов от 13.06.2024 года о повышении пенсий в контексте обеспечения гарантий трудовых прав народных депутатов.

Поэтому хотелось, чтобы Полный состав Конституционного Суда Украины с полноценным Председателем был наконец сформирован и начал защищать нашу Конституцию и права и свободы ВСЕХ граждан, а не только права депутатов, прокуроров, следователей и судей!