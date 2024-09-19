Украинский пианист-виртуоз, композитор и посол Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда Евгений Хмара выставил лот на аукционе — частный концерт, который из-под молотка Christie's забрали за 24,000 фунтов стерлингов. Эти деньги пойдут на бионический протез для воина Ивана Мусиенко, потерявшего концовку выше колена в боях Харьковщины.

В Лондоне на днях состоялся исторический гала-аукцион The Art of Saving Lives в поддержку Украины.

Аксения Крупенко и команда The Art of Saving Lives

Мероприятие с известным аукционом Christie's организовала Аксения Крупенко, этническая украинка, президент американского благотворительного фонда Revival Foundation, Washington DC, при поддержке аукциона Christie's в одном из лучших музеев мира Виктории и Альберта.

«Искусство спасения жизней»

Revival Foundation является генеральным партнером БФ молодежной инициативы «Надежда» с начала полномасштабной войны и вместе с фондом «Надежда» обеспечивает украинские больницы медицинским оборудованием, витаминами, сотрудничает в продуктовой программе «Food for good».

«Творение не может остановить шары, но творение – способ двигаться вперед. Я верю, что мир можно объединить с помощью искусства, музыки и творчества,

и наш вклад является катализатором. «Искусство Спасать Жизнь» — проект, объявляемый самым престижным произведением искусства в мире: человеческая жизнь», — говорит Аксения Крупенко, основательница проекта и Президент БО Revival Foundation, США.

Уникальной жемчужиной мероприятия был креативный подход — впервые в истории гуманитарных мероприятий гостей из 15 стран мира привлекли сразу пять чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и интуицию, чтобы глубже проникнуться культурой, традициями и гостеприимством украинского народа.

Art of saving lives — проект, призывающий к культурному единству через искусство, музыку, моду и творчество, укрепляя связи между Украиной и другими странами мира на пути к миру и сохранению человечества.

«Искусство спасения жизней»

Филантропы, Art коллекционеры, гуманитарии со всего мира поддержали проект Revival Foundation «Искусство сохраняет жизнь» и новую концепцию благотворительности через Искусство, Музыку, Реактивность показать человеческий потенциал украинской нации.

Чтобы поддержать это чрезвычайное событие, выдающиеся украинские художники пожертвовали свои работы на аукцион, в том числе Оксана Мась, Жанна Кадырова, Арсен Савадов, Назар Билык, Артем Волокитин, Лина Кондес, Meshi/Kepler, Кирилл Ельчиц и Владимир Козюк.

Британские СМИ "Art daily", "London Daily" назвали "Art of saving lives" началом Возрождения XXI века.

" Колокол"

Американский Forbes отметил, что украинская культура является мощным оружием в борьбе с россией и отметил высокий уровень проведения Art of saving lives и презентации Украины на самом высоком международном уровне.

Идея и концепция «Искусство сохраняет жизнь» принадлежит американке украинского происхождения Аксении Крупенко. Она больше 15 лет проживает в США и поддерживает украинцев гуманитарной помощью. Особенно с начала полномасштабного вторжения и систематически объединяет благотворителей по всему миру для поддержки невинных людей. Отмеченная американским Forbes, она победила бюрократию и вовремя доставляла гуманитарную помощь в соответствии со своим девизом «Время – жизнь». Она объясняет: «Не было никакой бюрократии, никакой бумажной волокиты. Мы просто доверяли словам людей и шли вперед».

Оксана Мась

На аукционе была представлена ​​работа из украинского павильона 54-й Венецианской биеннале – «Ангелы» Оксаны Мась. Это мозаичное панно, 2560 деревянных расписных элементов в форме яиц, 200 x 300 см, 2010 г. Эта работа является частью проекта POST-VS-PROTO-RENAISSANCE, Алтаря Наций. Работу выкупили за беспрецедентные 65 000 британских фунтов.

Еще один арт-объект из проекта «Квантовая молитва» Оксаны Мась, сделанный из алюминиевого двигателя BMW V12 покрытого муранским стеклом, который автор создала в Италии эксклюзивно для шоу «Glasstress 2013» на 55-й Венецианской биеннале, был продан под - вечером за 35,000 фунтов вместе со скрипкой Моисея Бондаренко, украинского скрипача, военнослужащего Вооруженных сил Украины, отдавшего свою скрипку на аукцион. Благотворители Дональд и Иоганна Хоффманы (Donald and Johanna Hoffman) приобрели скрипку и «Квантовую молитву» Мась. Они с любовью вернули скрипку Моисею, заявив, что на ней нужно играть для украинского народа.

Аксения Крупенко и Моисей Бондаренко – украинский скрипач и военнослужащий ВСУ



Креативная команда «Искусство сохраняет жизнь» – украинцы, которых Аксения собрала со всего мира. Они проживают в других странах и съехались в Лондон, чтобы реализовать и показать миру наше прошлое, настоящее и футуристическое будущее:

· Оксана Дудко, Майами, США – исполнительная продюсерка

· Артем Иваненко, Ирпень, Украина – автор цифрового контента, автор MURALS

· Максим Дудко, Киев, Украина – автор цифрового контента и звука

· Наталья Ветрова, Вашингтон, США – автор костюмов

· Юрий Ковриженко, Дубай, ОАЭ – шеф-повар

· Остап Хитрук, Лиссабон, Португалия – автор цифрового контента, Magic Innovations

· Елена Сперанская, Нью-Йорк, США – контент-менеджер аукциона, каталогер

· Екатерина Орловская, Лондон, Великобритания – фэшн ателье

· Игорь Кохан, Киев, Украина – бренд-дизайнер

· Наталья Горбенко, Лондон, Великобритания – менеджер по логистике

· Вадим Грановский, Лондон, Великобритания – бариста

· Евгений Хмара, Киев, Украина – фортепиано

· Колокол, Лондон, Великобритания – украинская песенная группа

· Алекс Смирнов, Лондон, Великобритания – флейта

· Александр Лещенко, Париж, Франция – танцевальный перформанс

· Моисей Бондаренко - украинский скрипач и военнослужащий ВСУ

С марта 2022 г. американский фонд Revival Foundation отправил в Украину 13 самолетов Airbus 330, 35 морских контейнеров и 650 тонн гуманитарной и первой медицинской помощи. Помощь продолжается.

В свою очередь, БФ молодежной инициативы «Надежда» помогает Украине более 23 лет. В мирное время работа фонда была направлена ​​на помощь тяжелобольным детям,

малообеспеченным гражданам, участникам боевых действий. Во время полномасштабной войны молодежный фонд «Надежда» во главе с первым заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, председателем наблюдательного совета фонда Валерием Дубилем

стал самым большим патронатом госпиталей и существенно поддерживает систему здравоохранения. С начала полномасштабной войны больницы и госпитали получили помощь на сотни миллионов гривен.

Напомним, что «Надежда» и послы не впервые приобщаются к международному благотворительному аукциону. В 2023 году благотворители и меценаты собрали более 100 тысяч евро в Лимасоле на нужды Украины.