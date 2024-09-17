Аюрведический терапевт Мария Ланг заявила, что ноябрь для Украины будет решающим по многим позициям, и тут важно нам не проявить малодушия, а идти к победе, пусть и маленькими шагами.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Нас ждут месяца, полные борьбы и напряженности. В этом году полной заморозки войны не произойдет. И мы должны радоваться, если произойдут хотя бы частичные изменения, связанные с уменьшением обстрелов, с подписанием договора о том, что прекратят обстреливать гражданскую инфраструктуру, города и так далее. То есть, если мы выйдем на этот уровень, а за этот уровень идет сейчас колоссальнейшая борьба…

Тут надо быть очень осторожными, чтобы действительно ноябрь не испортился по своим результатам. Только огромная сила воли, только огромное желание и не видеть ничего перед собой, кроме финальной цели, может привести наше правительство, Владимира Зеленского действительно к успеху в ноябре, когда пройдут выборы в Америке и уже станет понятно, кто становится президентом.

Именно ноябрь будет решающий по многим позициям, но тут очень важно не проявить малодушие, очень правильно выстроить весь план, свою оборону, защиту и не сворачиваться под давлением никого от намеченной цели. Огромная сила воли должна быть сжата в кулак, и только кулак этой воли способен пробить все преграды, убить всех негодяев и расчистить дорогу к этой победе.

Пусть даже она идет маленькими шагами, пусть даже она двигается постепенно и начнется просто с того, что прекратятся масштабные обстрелы страны, это будет достаточно уже большой шаг.

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