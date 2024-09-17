Начнем с финансирования органов государственной власти, которые с лета жалуются на отсутствие средств на зарплаты для военных ВСУ.

Итак, читаем и сравниваем:

- Верховная Рада будет стоить нам 3 миллиарда 102 миллиона 206,5 тысяч гривен, что БОЛЬШЕ чем на 155 миллионов, чем в 2024 году (2 947 106,8)

(оно и понятно, ведь повысили зарплаты депутатам и помощникам);

- секретариат Кабинета Министров – 1 миллиард 728 миллионов 563,9 тысяч, что БОЛЬШЕ чем на 225 миллионов гривен, чем в 2024 году (1 503 364,9)

(одним словом, все равно наоборот, как обещали власти, что радикально сократит расходы на Правительство);

- офис Генерального прокурора - 18 миллиардов 142 миллиона 718,5 тысячи гривен, что БОЛЬШЕ чем на 3 миллиарда 563 миллиона гривен, чем в 2024 году (14 578 902,0)

(как известно, власти анонсировали существенное повышение зарплат прокурорам.

И как тут не вспомнить нашего Александра Довженко о бедах 2 мировой войны для украинцев:

«Прокуроров у нас хватит на всех. Не хватит учителей, потому что погибнут в армии, не хватит техников, трактористов, инженеров, агрономов - они тоже полягут в войне, а прокуроров и следователей хватит. Они целые и здоровые как медведи…»

- Государственная налоговая служба Украины - 14 миллиардов 415 миллионов 323,8 тысячи гривен, что БОЛЬШЕ почти на 3 миллиарда 60 миллионов гривен, чем в 2024 году (11 355 874,7)

(а как же «защищать» малый и средний бизнес во время войны);

- финансирование политических партий – 890 миллионов 707,3 тысячи гривен, что БОЛЬШЕ чем на 50 миллионов гривен, чем в 2024 году (840 526,6);

(спасибо власти и щедрому и толерантному украинскому народу, которые НЕ ПОДДЕРЖАЛИ мою петицию о ЗАПРЕЩЕННОМ финансировании партий во время войны. Напомню, что за период правового режима военного положения наши «бедные парламентские партии» получат из бюджета уже почти 2,5 миллиарда гривен?! )

- Управление государственной охраны чиновников - 3 миллиарда 710 миллионов 960 тысяч, что БОЛЬШЕ почти на 100 миллионов гривен, чем в 2024 году (3 613 675,5);

(потому что опасна у них работа. Недаром же все чиновники надели военную или квази военную форму).

- Бюро экономической безопасности – 1 миллиард 943 миллиона 763,1 тысячи гривен, что БОЛЬШЕ почти на 600 миллионов гривен, чем в 2024 году (1 347 503,4)

(как видим «новая европейская налоговая администрация» живет и преуспевает во время войны).

- комиссия по регулированию азартных игр и лотерей - 160 миллионов 388,4 тысяч гривен, что БОЛЬШЕ почти на 85 миллионов гривен, чем в 2024 году (76 892,5);

(Закономерность здесь очевидна: чем больше теневого игорного бизнеса – тем больше расходов на чиновников по игорному бизнесу).

НАТОМОСТЬ: