По просьбе журналистов и студентов подаю предварительный обзор Государственного бюджета на 2025 год от «перезагруженного и усиленного» Кабинета Министров Украины.
Начнем с финансирования органов государственной власти, которые с лета жалуются на отсутствие средств на зарплаты для военных ВСУ.
Итак, читаем и сравниваем:
- Верховная Рада будет стоить нам 3 миллиарда 102 миллиона 206,5 тысяч гривен, что БОЛЬШЕ чем на 155 миллионов, чем в 2024 году (2 947 106,8)
(оно и понятно, ведь повысили зарплаты депутатам и помощникам);
- секретариат Кабинета Министров – 1 миллиард 728 миллионов 563,9 тысяч, что БОЛЬШЕ чем на 225 миллионов гривен, чем в 2024 году (1 503 364,9)
(одним словом, все равно наоборот, как обещали власти, что радикально сократит расходы на Правительство);
- офис Генерального прокурора - 18 миллиардов 142 миллиона 718,5 тысячи гривен, что БОЛЬШЕ чем на 3 миллиарда 563 миллиона гривен, чем в 2024 году (14 578 902,0)
(как известно, власти анонсировали существенное повышение зарплат прокурорам.
И как тут не вспомнить нашего Александра Довженко о бедах 2 мировой войны для украинцев:
«Прокуроров у нас хватит на всех. Не хватит учителей, потому что погибнут в армии, не хватит техников, трактористов, инженеров, агрономов - они тоже полягут в войне, а прокуроров и следователей хватит. Они целые и здоровые как медведи…»
- Государственная налоговая служба Украины - 14 миллиардов 415 миллионов 323,8 тысячи гривен, что БОЛЬШЕ почти на 3 миллиарда 60 миллионов гривен, чем в 2024 году (11 355 874,7)
(а как же «защищать» малый и средний бизнес во время войны);
- финансирование политических партий – 890 миллионов 707,3 тысячи гривен, что БОЛЬШЕ чем на 50 миллионов гривен, чем в 2024 году (840 526,6);
(спасибо власти и щедрому и толерантному украинскому народу, которые НЕ ПОДДЕРЖАЛИ мою петицию о ЗАПРЕЩЕННОМ финансировании партий во время войны. Напомню, что за период правового режима военного положения наши «бедные парламентские партии» получат из бюджета уже почти 2,5 миллиарда гривен?! )
- Управление государственной охраны чиновников - 3 миллиарда 710 миллионов 960 тысяч, что БОЛЬШЕ почти на 100 миллионов гривен, чем в 2024 году (3 613 675,5);
(потому что опасна у них работа. Недаром же все чиновники надели военную или квази военную форму).
- Бюро экономической безопасности – 1 миллиард 943 миллиона 763,1 тысячи гривен, что БОЛЬШЕ почти на 600 миллионов гривен, чем в 2024 году (1 347 503,4)
(как видим «новая европейская налоговая администрация» живет и преуспевает во время войны).
- комиссия по регулированию азартных игр и лотерей - 160 миллионов 388,4 тысяч гривен, что БОЛЬШЕ почти на 85 миллионов гривен, чем в 2024 году (76 892,5);
(Закономерность здесь очевидна: чем больше теневого игорного бизнеса – тем больше расходов на чиновников по игорному бизнесу).
НАТОМОСТЬ:
Существенно сокращены расходы на целый ряд государственных образовательных, культурологических и патриотических программ.
Например, на 15 миллионов гривен сокращена программа патриотического воспитания молодежи, на 300 миллионов - программа поддержки украинского книгоиздания, на 15 миллионов - программа культурной дипломатии (ну не зря же владыки постоянно говорят о приоритете такой работы для воюющей Украины?!)
Не могу не напомнить также о других парадоксах правительственных планов на 2025 год. С одной стороны планируют потратить средства на создание нового Министерства по возвращению украинцев из-за границы, другой рукой - подписывают Постановление по массовому закрытию сельских школ и усложнению процедуры поступления в вузы, тем самым выгоняя школьников, студентов, учителей и преподавателей в соседние страны!
И наконец.
Можно только вообразить аппетиты местного чиновничества, которые по образцу своих «старших по статусу собратьев» начнут станки местных бюджетов?!
Итак, самый главный вопрос к власти после очередного проекта бюджета во время ВОЙНЫ для СВОИХ:
да за КОГО и за ЧТО воюет УКРАИНА?!