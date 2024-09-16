Авторитетное издание EU Reporter опубликовало обзор недавно выпущенного документального фильма «Влияние: Революционный документальный фильм» ( The Impact : Groundbreaking Documentary ) . Лента подробно рассматривает темы обмана, контроля общества и государственной власти, обращая особое внимание на продолжающийся конфликт между Украиной и Россией, пишет УНИАН.

Фильм вызывает тревожные вопросы о проявлениях нацизма в современном российском режиме. Он объясняет развитие праворадикальных группировок, таких как Rusich , известных своей жестокостью в Украине с 2014 года и тесными связями с наемниками Wagner и Русским Имперским Движением. Эти группы, выражающие геноцидальные намерения по отношению к украинскому народу, напоминают риторику нацистских времен.

Документальный фильм также приводит пример того, как Россия пыталась повлиять на Украину через свои организации. Одним из самых ярких примеров является Русская православная церковь, в частности, активно поддерживающая российское вторжение в Украину, отмечая его как "святую войну". Эта поддержка включает в себя финансирование антиукраинских организаций и продвижение националистических и ксенофобских идеологий, что является частью более широкого шаблона вмешательства России в украинские дела.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон о запрещении церквей, связанных с Россией. Это важный шаг в защите украинской демократической цельности и суверенитета. Согласно новым законодательным инициативам, этот запрет является частью более широких усилий по противодействию внешним манипуляциям и дестабилизации.

Фильм «Влияние» также отражает важность понимания взаимосвязи между религией, политикой и пропагандой, что стало актуальным на фоне российской агрессии в Украине. Лента может стать мощным инструментом повышения осведомленности и международной поддержки Украины в борьбе с агрессивным внешним влиянием.

Посмотреть фильм на украинском можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yZpdWz2Um3Q

Посмотреть фильм на английском можно по ссылке: https://rumble.com/v5749hh-the-impact-groundbreaking-documentary.html