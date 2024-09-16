Спецназовцы ГУР из группы «Химик» в воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую базу в Сирии возле Алеппо, где россияне изготовляли и испытывали ударные БПЛА.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) из группы Химик утром в воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую военную базу в Сирии. Как сообщает источник Kyiv Post в военной разведке, операция состоялась в юго-восточных окрестностях Алеппо, Kyiv Post получил соответствующие кадры.

На указанной базе российские войска производили и тестировали ударные БПЛА. Кроме того, атакованная база использовалась россиянами для изготовления «камуфлированных самодельных взрывных устройств», боевые части которых сохранялись на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.

На видео, которое снял разведчик, видна символика украинской военной разведки неподалеку от российской базы. Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта. Также на видео видна взрывчатка, предварительно заложенная в помещении базы.