Спецназовцы ГУР из группы «Химик» в воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую базу в Сирии возле Алеппо, где россияне изготовляли и испытывали ударные БПЛА.
На указанной базе российские войска производили и тестировали ударные БПЛА. Кроме того, атакованная база использовалась россиянами для изготовления «камуфлированных самодельных взрывных устройств», боевые части которых сохранялись на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР.
На видео, которое снял разведчик, видна символика украинской военной разведки неподалеку от российской базы. Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта. Также на видео видна взрывчатка, предварительно заложенная в помещении базы.
Ранее сообщалось о продолжении спецоперации бойцов подразделений Главного управления разведки (ГУР) по уничтожению российских войск в Сирии. Так, группа «Химик» в конце июля 2024 года нанесла очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.