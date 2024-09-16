Экстрасенс Дарина Фрейн рассказала, что Крым долгое время будет оставаться самой спорной территорией, даже будет пустовать, но все же он вернется в состав Украины.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Каким ты видишь будущее Крыма?

Это будет самая спорная территория. Даже с Донбассом уже разберутся, в 2027 году будет битва за Донбасс, все освободят. Вот 2027 и 2028, эпично будет, кстати, как раз с роботами, интересно будет, летающие будут такие, на стрекоз похожие. А Крым останется пустой территорией, но русские постепенно будут оттуда выезжать. Это будет как город-призрак в американском кино, когда листовочка летит, все дома пустые. Вот он станет регионом-призраком, наверное, лет на 5, на 7.

Как будто бы вот надо очистить пространство. А как очистить пространство? От людей. Проводишь чистку у человека – отсекается большая часть его окружения, потому что чистят же не от каких-то энергий, а, грубо говоря, от вражды, которая происходит от людей на ножках с ручками. И тут так же.

Сначала уедут все люди, потом оно будет никому не нужно, а потом Украина на правах того, что тут никого нет, вернет его обратно. Ну, это лет 10. То есть это будет спорный момент, и просто будет не до него.

Мы можем вернуть все-все территории, но тогда совершим ошибку. А мы можем их удержать? А мы можем их всем обеспечить? Это как человек покупает огромный дом, но не может его удержать, он не будет им владеть, на какое-то время он оттуда уедет. Вот сначала нужно то, что есть, привести в порядок, потом дальше пойти на те территории, которые с 2014 года были оккупированы, а уже потом Крым.

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