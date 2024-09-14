Медиум Анна Атаманова заявила, что сейчас идет время женщины, время женской энергии, поэтому Камала Харрис будет больше помогать Украине, а Трамп пока падает духом.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

На ваш взгляд, что могут сказать карты, как эти дебаты повлияли на рейтинги кандидатов и чью победу вы видите самой вероятной?

Действительно очень мощная энергетически эта женщина, она несет очень большую и сильную энергетику. Вот о чем говорили и я, и другие мастера, что Украине будет помогать женщина. Сейчас идет больше женское время, женская энергия, потому что мужчины более жестокие, возможно, и более решительные в своих действиях. И здесь действительно для Украины лучше, если победителем будет именно Камала.

Посмотрим по картам, как будет происходить эта ситуация… Есть компромат, и этот компромат связан с детьми. Камала будет бить на то, чтобы Трампа понизить дальше в глазах общества тем, что он против детей. Сейчас будет акцент на детях, что дети страдают, дети умирают, и здесь нельзя отвлекать от Украины, помощь Украине обязательна.

И еще будут, я вижу, разговоры о том, что, если не поможем Украине, то пойдут дальше. Польша, следующая Польша будет.

Ой, сейчас там очень горячие дебаты. Трамп, видите, прямо падает духом, злится, не может он… Он надевает маску, и у него злость, недовольство даже не скрывается. И сейчас у него будут с сердцем проблемы. Больше идет расположение на сторону женщины.

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