Шаманка Сейраш зробила розклад таро і попередила про загрози для Сумської, Чернігівської областей, а також розповіла, що чекає Куп’янський і Донецький напрямки.

Про це вона розповіла на каналі «Прогноз».

Йде евакуація із Сумської області, Шостинський район. Як ти бачиш цю ситуацію? Чому так відбувається? Чи є загроза того, що можуть зайти туди ворожі сили?

Зараз намагаються загалом всі прикордонні і не тільки області змусити виїхати раніше, ніж може бути потенційно якась історія. На Сумському напрямку обстріли і ДРГ, ДРГ і обстріли – оце те, що там відбувається, на жаль, поки і буде відбуватися.

Чернігівська область. Чи є загроза ДРГ? Чи є загроза обстрілів і людських жертв?

Може щось летіти через Чернігівську область. Я не зовсім впевнена, що буде приліт саме по Чернігівській області, але щось летіть через, якісь там безпілотники, якась оця історія, цілком імовірно. ДРГ… А вони там і не переставали лазити, вони там хвилеподібно, вони там все одно є так або інакше.

Говорять про те, що на Куп'янському напрямку ворог завозить нові сили і готує нові якісь провокації, наступи. Що чекає Куп'янський напрямок? До чого бути готовими?

До намагання ворога знову йти у якісь наступальні процеси. Вони там зазнали значних втрат і вони намагаються компенсувати їх якимись новими ресурсами. Там й так спокійно не було, а це поновлення і без того неспокійної обстановки.

Зараз дуже важка ситуація на Донецькому напрямку. Вона у нас важка вже 3 роки, але зараз ворог сунеться, він додає свої зусилля. Що чекати нам на Донецькому напрямку?

Проблеми у нас на Донецькому напрямку. У нас там полегшення на Донецькому напрямку не буде, тому що, я так розумію з того, що у мене знову вилазить Король мечів, це прямий наказ. Вони фактично і припхалися в Україну більше для «звільнення і захисту населення Донбасу». Ну, типу їхня ціль – це вийти на адміністративні кордони Луганської, Донецької областей для того, щоб хоч щось продати своїй країні, всередині електорату.

Як повідомляла Politeka, Бюн розповіла, як росія використає іранські ракети.

Також Politeka писала про те, що Ланг розповіла про долю Білорусі: «Там зміниться влада».