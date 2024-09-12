Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Пока "партия фанатов любых реформ за гранты" увлекается идеей новых "уроков счастья" в образовательном процессе, чиновники на местах бросились массово закрывать сельские школы.

Во исполнение Постановления КМУ о прекращении предоставления субвенций с 1 сентября 2025 года для школ с количеством учеников менее 45 человек, местные чиновники с немалыми зарплатами и премиями решили начать выполнять его уже с 2024 года. Так, руководители Тетиевского городского совета Киевской области приняли решение с 1 сентября 2024 года закрыть…8 школ, в большинстве которых учится не менее 45 учеников. Я уже молчу о том, что уничтожение образования на селе происходит без обсуждения с родителями и учителями детей.

Дальше хуже. «Перезагружено и усилено Правительство» 6 сентября приняло Постановление «О реализации экспериментального проекта по развитию автономии некоторых учреждений высшего образования». Это Постановление войдет в историю ПРАВОВОГО НЕВИГЛАШЕНИЯ чиновников, потому что впервые КМУ по просьбе «счастливых реформаторов» из МОН позволяет НЕСПОЛНЯТЬ Закон Украины «О высшем образовании» в течение 2 лет?!

Правда, право освобождения от выполнения требования Закона об избрании ректоров коллективом высшего учебного заведения по просьбе трудящихся получили только 3 вуза:

- Национальный авиационный университет;

- запорожский национальный университет;

– Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Склоняю голову над ортодоксальным цинизмом авторов Постановления, которые запрет преподавателей и студентов САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗБИРАТЬ своего ректора называли развитием АВТОНОМИИ! Примечательно также, что назначенные Министерством правильные менеджеры в Наблюдательные советы университетов (пивной менеджер из России в НАУ – показательный пример) будут получать достойные зарплаты. Оно и понятно, потому что учителей много, а сообразительным менеджерам по корпоратизации украинских университетов и бюджетных миллионов не жалко. Утешает лишь тот факт, что это печально известное антизаконное постановление отказались визировать юристы секретариата Кабинета Министров.

Тем временем растет в геометрической прогрессии количество вузов, в которых МОН не объявляет, конечно, тоже незаконно, выборов ректоров. Речь идет и о КНЭУ, Львовском национальном университете, «Львовской политехнике» и еще не менее 10 вузов. Проинформированные люди утверждают, что возглавить эти престижные университеты стремятся к известным чиновникам и не менее известным депутатам. Потому и держат на будущее для них должности и.о. ректоров и не назначают выборы.

Список бессмысленных и вредных реформ на образовательном поприще от владык можно продолжать бесконечно. И как тут не вспомнить наших учителей, уже давно определившихся, как лучше потратить свои кровные 4 000 долларов в месяц.

Что я могу им посоветовать?

Могу только посочувствовать и в соответствии с методикой проведения урока ментального здоровья поинтересоваться:

«ТЫ КАК?»

А главное не забывайте, что «ШКОЛА и ВУЗ – ИСТОЧНИК НАШЕЙ СИЛЫ»!