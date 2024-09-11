Аюрведический терапевт Мария Ланг заявила, что российские беспилотники, летая над странами НАТО, имеют конкретные военные цели, и однажды они их достигнут.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

У таких внезапных залетов может быть всего лишь две причины – или это целенаправленная разведка в сторону Латвии каких-то объектов, или это просто заблудившийся дрон, который потерял свои ориентиры или был перехвачен… Этот дрон преследовал военные цели. Этот дрон должен был что-то поразить, но у него это не получилось.

Такие провокации со стороны россии в сторону Латвии, Литвы и Эстонии будут и дальше?

Они повторят залет этого дрона, и в этот раз атака увенчаться успехом. Они хотят кого-то убить. Может быть, они хотят поразить дом какого-то конкретного человека или производство какое-то. То есть они что-то хотят поразить на территории Латвии, и оно может у них произойти.

Есть вероятность, что будет прямое столкновение россии и стран НАТО, которое может перерасти в ядерный конфликт?

Я думаю, что тут могут иметь место даже некие провокации и что с Беларуси опять полетят какие-то беспилотные аппараты на территории Евросоюза, которые нанесут ущерб или же гибель. И очень похоже, что это вызовет как раз тот необходимый шаг, когда придется воевать не с россией, а конкретно с Беларусью. То есть туда зайдут войска НАТО и там поменяется власть. И это будет причиной как раз обстрелов со стороны Беларуси непосредственно стран НАТО.

Как вы считаете, это может быть до конца этого года или в 2025?

Это начнется до конца этого года. Это все, я думаю, начнется с ноября.

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