ВС РФ ударили "Искандером" по построению бойцов ВСУ в Сумской области.

Об этом сообщили в телеграмме проекта DeepState.



На площадке, по которой россияне нанесли удар, находились примерно до двух десятков украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные DeepState. Командование не комментировало событие.

Сообщение аналитиков о событиях в Сумской области появилось в ночь на 11 сентября. Как выяснилось, они изучили видеозапись из беспилотника, опубликованную на российских ресурсах. На скриншотах видим, как у лесопосадки и траншей собралось около двух десятков фигур (ориентировочно). Другой кадр – момент взрыва ракеты.

"Трагические кадры удара Искандерами по месту сбора/строения на открытой местности Сил Обороны возле Бездрика в Сумской области", - написали аналитики.



На событие отреагировала нардеп Марьяна Безуглая. Она раскритиковала руководство армии за постоянные построения по которым бъет ракетами враг.



“Снова подтверждено скопление / построение (DeepState). Снова удар ракетой. Говорю же, ШИКОВАНИЯ ПРОИСХОДЯТ ПОСТОЯННО! Если сам Сырский строит на третьем году полномасштабное вторжение (ниже фото с официальной страницы Главнокомандующего ВС Украины, июнь 2024), то его подчиненные не видят в этом ничего подобного. Как и с российским гражданством и родственниками: если у него родители россияне и все еще в россии, то что такого в том, чтобы назначить Гладкого на высокую должность, если у того жена с российским паспортом? И это лишь один случай, который стал публичным, так много! И что такое в том, чтобы Содолю наградить Труханова или Залужному писать диссертацию у Кивалова?

Это их культура, которая до сих пор ментально не оторвалась от России! Генералы у нас сейчас ментально не совсем наши (в большинстве, конечно, не все)! Они преимущественно кривое зеркало врага, и так же принимают решения. Враг их читает. К сожалению, и по Курщине увидите”, - написала Безугла.

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