Реформы в Министерстве обороны Украины, направленные на оптимизацию оборонных закупок, сталкиваются с серьезными проблемами.

В течение года в Минобороны продолжается процесс распределения функций между формированием политик и проведением закупок, но завершить его не удалось. В результате задержки и дублирование функций замедляют контрактирование оружия.

Об этом в статье под названием "Министерство хаоса Умерова" пишут исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская и директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

В Минобороны созданы два новых агентства: Государственный оператор тыла (ДОТ) и Агентство оборонных закупок (АОЗ), которые имеют статус государственных предприятий и управляются заместителем Дмитрием Клименковым. Однако новые агентства сталкиваются с проблемами из-за несовершенной координации и неэффективной работы департамента политики закупок (ГПЗ) под руководством Глеба Каневского.

Департамент военно-технической политики (ДВТП) продолжает формировать перечень вооружения для АОЗ, несмотря на дискредитацию и накопленную дебиторскую задолженность в сотни миллиардов гривен. Этот департамент, ранее контролировавший все вооруженные закупки, до сих пор управляет государственными контрактами предыдущих лет и продолжает совершать дополнительные соглашения.

Ситуация усугубляется тем, что уже более двух месяцев министр обороны не назначает новых членов наблюдательных советов для ДОТ и АОЗ, что замедляет процесс реформирования. Наблюдательные советы должны быть сформированы из специалистов с идеальной репутацией и международным опытом для обеспечения прозрачности и эффективности оборонных закупок.

Эксперты отмечают необходимость срочного назначения наблюдательных советов, проведение финансовых и кадровых аудитов ДВТП и устранение дублирования функций между департаментами. Эти шаги критически важны для устранения коррупционных схем и обеспечения своевременной и эффективной поставки вооружения.

Источник: УП .

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