Экстрасенс Дарина Фрейн развеяла страхи украинцев по поводу того, что в Украине может случиться еще один Майдан, и заверила, что власть не допустит и не спровоцирует такого во время войны.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Еще один страх, что в сентябре будет силовой захват власти, что у нас начнется Майдан. А я боюсь Майдану, потому что мы в стране, где война.

Нет, не будет, они договорятся, вот те, кто у власти. Смотрите, есть провластные группировки, есть, не знаю, красненькие, синенькие, зелененькие, беленькие, Война Алой и Белой роз, не знаю, как их назвать. У них у всех есть свои интересы, и они за себя, предприятия свои боятся тоже, как и мы за свои квартиры, за свой дом, за свои бизнесы. И они между собой ведут сейчас перетягивание каната.

Задача людей в Украине – научиться договариваться, не ругаться на тему языка, не ругать эту Клавдию Петривну, которая им лицом не вышла, крутая певица молодая, собрала большой зал, а людям делать больше нечего, они обсуждают, как она выглядит. Вот это надо убирать.

Власть не прилетела к нам с Альдебарана, это зеркало самого народа. Какие люди – такая и верхушка. Вот люди начнут договариваться – вот эти ребята тоже будут разговаривать. А страшно им до ужаса, поэтому они будут строить нам роботов и дронные заводы.

Ребята, все будет хорошо, потому что только через такие процессы идет трансформация. Майдана не будет, но как бы провокации друг другу они будут делать, потому что люди внутри властных группировок что любят делать? Воевать. И там в основном мальчики. Мальчикам нравится что? Патриархально главенствовать. Вот они и будут играться друг с другом, но в меру того, чтобы русские мальчики не сделали Майдан и не спровоцировали население на волнение.

Как сообщала Politeka, Атаманов рассказала, как Украина переживет сентябрь.

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