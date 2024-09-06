Аюрведический терапевт Мария Ланг заявила, что Украина сейчас преисполнена энергией разрушения из-за действий россии, и в этом водовороте нам не хватает не только равновесия, но и создания.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Вы знаете, так удивительно устроено, что наше мироздание существует за счет непрекращающейся войны. И это можно назвать не войной, для кого-то это война, для кого-то это взаимодействие, для кого-то это божественный танец, в котором танцует три энергии – создание, равновесие и разрушение.

Вот эти три энергии, которые существуют в мире – создание, равновесие и разрушение – являются причиной существования этого мира. И мы всегда с ними сталкиваемся. Мы не можем не жить в этих энергиях. Но почему-то народ Украины и территория нашей страны стали концентратом этих энергий, этой силы разрушения, вследствие чего необходимо постоянно новое что-то создавать и пытаться удержать равновесие, пытаться выжить, пытаться выстоять.

Давайте просто проанализируем, какой из этих энергий нам не хватает? Если мы возьмем энергию разрушения, то ее очень много, она движется на нас со стороны страны-агрессора. И мы видим, как внутренние переживания человека, который живет в Сансаре и обусловлен установками Сансары, не дают ему очень быстро восстанавливаться.

Теперь давайте посмотрим, а что у нас с энергией созидания? Много ли построилась, много ли изменилось, много ли получено, какой новый источник с момента начала войны?

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила, что массированные обстрелы Украины не прекратятся в сентябре.

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