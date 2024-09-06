Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая рассказала о результатах заседания ВРУ по поражению российскими ракетами учебного центра в Полтаве

Об этом она рассказала в своих соцсетях.



Присутствовали все ключевые лица: начальник центра, представители военной администрации, полиции, ГСЧС, Генштаба ВСУ, Минобороны, ДБР и т.д. Заслушивание производилось в закрытом режиме, поэтому напишу очень коротко. Присутствующие утверждали (напоминаю, это слова уполномоченных лиц; я не являюсь свидетелем событий и не могу знать наверняка, полностью ли они правдивы), что:

- никакого построения или других массовых мероприятий не было;

- продолжался учебный процесс, и все начали спускаться в укрытие, как только прозвучала тревога;

- между тревогой и ударом прошло менее пяти минут;

- одновременно в учебном корпусе находились около 700 (!) военнослужащих, следовательно, было большое скопление личного состава;

- когда произошел удар, на людей, направлявшихся к укрытию, падали обломки; все, кто добрался до укрытий до ракетного удара, выжили;

- маршрут к укрытиям пролегал по открытой (!) местности;

- укрытий было достаточно всего личного состава, а маршруты и алгоритм действий во время воздушной тревоги были отработаны;

- в учебном центре использовали турникеты "Січ" для оказания помощи. ГСЧС не смогли назвать марку турникета, также было отмечено, что накладывать турникет — это не их задача, их — вытаскивать людей из-под завалов и передавать медикам (однако турникет часто критически важен в течение первых 1-2 минут!);

- ДБР открыло уголовное производство по небрежному отношению;

- в отношении всех предыдущих таких трагедий, когда погибли десятки военнослужащих из-за поражения российскими средствами в местах скопления личного состава (строение, подготовка и т.п.), НИКАКОМУ лицу среди руководства ВСУ не было вручено подозрение; о трагедии в 128-й бригаде (строение) — НИКОМУ не было вручено подозрение; конечно, никто не получил приговор;

- в ВСУ до сих пор (!) нет стратегии по релокации, рассредоточению учебных заведений в других регионах Украины, за границу или под землю, и это на третий год полномасштабного вторжения; ситуация хаотична и без критериев;

– также изучается ситуация с ПВО и корректностью оповещения”, – написала Безуглая.

Также она сообщила, что это всего один случай среди других различных поражений за последний месяц.







“От себя добавлю, что Сумщина и Полтавщина в дополнение к Харьковщине должны очень внимательно относиться к воздушной тревоге, а любые скопления людей должны быть сведены к минимуму, поскольку эти регионы граничат с Курским плацдармом. К сожалению, военное руководство этого не учло при планировании наступательной операции. Есть последствия. И это только один случай среди других разных поражений за последний месяц. Без деталей.

700 военнослужащих в одном здании!”, – написал Безуглая.



Также она своеобразно отреагировала на сообщения о том, что украинские войска смогли остановить продвижение российских войск на Покровском направлении.











