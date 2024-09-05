Медиум Анна Атаманова предупредила, что массированные обстрелы Украины не прекратятся, надвигается опасность, но и россия получит свое – бавовну и проблемы со светом.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В каких городах и местах вы видите самую большую угрозу?

Вижу детские жертвы и женские жертвы, к сожалению. Идет опасность от воды. На улицах будут прилеты, и будут частыми обстрелы, очень много крови прольется на сентябрь. Тревоги будут частыми, постоянными. Запад Украины сейчас будет. И Кривой Рог под воронкой в ​​темной энергии. В ночное время – шахеды. Учебные заведения, и ближе к центральным каким-то важным заведениям, также будут прилеты.

Я вижу, что нужно быть осторожными, но и будет сильный ответ – бавовна на территории россии однозначно. И у россии также будут возникать проблемы со светом. Не стану говорить, где именно я вижу.

Давайте посмотрим угрозу именно для Львовщины и Львова.

Действительно Львов под угрозой. Да, еще будут обстрелы. Львов, осторожно, где-то возле юридического учреждения, опять же, опасно. Разрушения от россии, обстрелы будут агрессивными. Женские потери, жертвы.

Абсурдные какие-то, агрессивные методы против Украины, показать свою власть, а все для того, чтобы себя вписать в истории. Эта человеческая жадность и дьявольская жажда превзойти людей, стать над человеком и победить светлое, наступить на самое светлое – детей, жизнь. Дьявол свирепствует, но я видела, что для путина сейчас не очень безопасное время наступает. То есть, будут такие моменты, что кто-то захочет его убить.

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