Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что, оказывается, Кадыров наврал путину про свои резервы, их нет, но российские оппозиционеры почему-то дают советы, как им улучшить призыв.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Умею я между строк читать газеты, особенно газеты, которые представляют себя как газеты российских оппозиционеров, уехавших жить за границу. И вот новая газета «Европа». Судя по названию выходит, как вы догадываетесь, в Европе. Публикует большой материал на тему того, что на самом деле у Кадырова нет никакой большой частной армии», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, в этом материале речь идет о том, что Кадыров всеми правдами и неправдами сопротивляется расширению призыва и мобилизации в Чечне, и для этого хвастается путину, что у него в резерве 30 тысяч каких-то гениальных великих бойцов, которых никто нигде не видел. Но, по мнению авторов газеты, продолжает эксперт, этих бойцов не существует, и воевать в Чечне некому.

По его словам, все было бы хорошо, но вот дальше газета дает советы россии, что надо поднять квоту призыва в Чечне и забирать бразды формирования вооруженных подразделений у Кадырова, передав его в епархию Министерства обороны. Эксперт напоминает, что это пишет газета, которая выходит в Европе, которая называется «Европа» и которую ведут россияне, убежавшие из россии в Европу.

«Предлагает, как улучшить эту армию, как восстановить в ней справедливость, как пополнять дополнительные ее ряды, как сделать так, чтобы больше российских солдат пришло убивать нас в Украину. Это предлагает новая газета «Европа». Можно вывести журналиста из россии, но нельзя вывести россию из журналиста. Такое у меня создается впечатление с этой, к сожалению, статьи», - заключает Михаил Шейтельман.

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