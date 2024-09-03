В Полтаве утром 3 сентября раздались звуки взрывов. По словам местных жителей, два звука взрывов были слышны примерно в 9.10. Перед этим в Telegram-канале Воздушных сил сообщали о ракете в направлении Полтавы. В 9:08, за несколько минут до взрывов, в регионе объявили о воздушной тревоге.

Впоследствии в соцсетях сообщили о трагедии в городе.



Нардеп Марьяна Безуглая написала в Фейсбуке: "Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?".







Блогер Сергей Наумович тоже отреагировал на событие.



"Вместо переименования копейки нужно было еще 24 февраля 2022 года ввести запрет на те построения, на собрание в том числе в учебных заведениях, которые хоть как-то связаны с войной…", — написал Наумович.

Напомним, в ноябре прошлого года комбриг 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на несколько минут на торжественное мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии. В это время произошел враждебный "прилет". В тот момент личный состав бригады выстроился и ждал его.



