Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и заявила, что заход ВСУ в Курскую область – это удар под дых кремлю, но проблемы оккупантов также ждут и в Крыму.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

рф не будет вести переговоры с Украиной по поводу территорий в Курской области. «Свою территорию мы ни с кем не обговариваем». Об этом сказал Лавров. Он также добавил, что свою территорию рф расценивает в 4 области Украины – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. То есть они дают понять, что они готовы потерять Курщину, чтобы оставить ту территорию, которую хотят отгрызть у нас. А о Крыме Лавров почему-то не сказал. Очень интересно. Он уже намекает, что Крым не российский?

То, что они говорят, тоже было в раскладе. На самом деле там по картам идет уязвленное, сильно задетое самолюбие – то, что украинские Вооруженные силы вошли на их территорию и заняли определенные области.

Вот когда они говорят, что как бы Курская, Белгородская, там, где находятся украинские Вооруженные силы, все равно наплевать на свои территории, на самом деле это надетая маска. Это четко по картам. На самом деле у них так болит, у них уязвлено самолюбие, им очень больно, им дали под дых. Но они пытаются держать марку и пытаются показывать, что на самом деле это их не сильно беспокоит.

А давайте теперь посмотрим, что по поводу Крыма. С Крымом они что, уже попрощались? По сути, да. С Крымом – да. Потому что там бавовна, вот это все сейчас будет усиливаться.

А они попрощались с Крымом потому, что на них Турция надавила? Или они понимают, что не смогут его долго удерживать?

Тут не скажешь, что он сам попрощался, по этой карте. Четкое понимание, что надо будет покинуть его. Ну, тут есть какое-то давление, есть. Не скажешь, что это тоже Турция… Тут как бы стечение всех обстоятельств.

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