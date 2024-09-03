Командир группы спецназа ВСУ, снайпер Константин Прошинский с позывным "Дед" о коррупции и окончании войны.



«Наконец-то Украина официально согласилась с коррупцией, которой нет по словам Президента, и более того, предложила ей воспользоваться.

Пан Подоляк сказал, что те кто не верит в будущее Украины, пусть покупает справку ВЛК и выезжает. То есть вы уже на камеру предлагаете воспользоваться коррупционными схемами, подтверждая, что вы или не можете её побороть или в доле”, - написал Прошинский у себя в телеграм канале.

Ранее, он заявлял, что войну скорее всего «заморозят» в 2025 году.

"Я действительно верю, что основные все события будут решаться до конца этого года на поле боя. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет... мне даже сложно слово сказать правильно это... не перемирие, но будет какое-то замораживание активных действий на фронте, как это было в принципе с линией АТО в свое время", — заявил Прошинский.

По его словам, сценарий будет похож на события антитеррористической операции на Донбассе.





Как сообщала Politeka, Мосийчук заявил, что хочет увидеть детей народных депутатов на фронте.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему так получилось, что Украина потеряла первый F-16.