Командир группы спецназа ВСУ, снайпер Константин Прошинский с позывным "Дед" о коррупции и окончании войны.

«Наконец-то Украина официально согласилась с коррупцией, которой нет по словам Президента, и более того, предложила ей воспользоваться.

Пан Подоляк сказал, что те кто не верит в будущее Украины, пусть покупает справку ВЛК и выезжает. То есть вы уже на камеру предлагаете воспользоваться коррупционными схемами, подтверждая, что вы или не можете её побороть или в доле”, - написал Прошинский у себя в телеграм канале.

Ранее, он заявлял, что войну скорее всего «заморозят» в 2025 году.

"Я действительно верю, что основные все события будут решаться до конца этого года на поле боя. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет... мне даже сложно слово сказать правильно это... не перемирие, но будет какое-то замораживание активных действий на фронте, как это было в принципе с линией АТО в свое время", — заявил Прошинский.

По его словам, сценарий будет похож на события антитеррористической операции на Донбассе.

война, фронт

Как сообщала Politeka, Мосийчук заявил, что хочет увидеть детей народных депутатов на фронте.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему так получилось, что Украина потеряла первый F-16.