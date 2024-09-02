Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Под канонаду ракетных обстрелов чиновники Киева затеяли очередную транспортно-коррупционную сделку. И это вам не повышение цены в метро с 5 до 6, 50 для киевлян и 8 гривен для остальных граждан, как в 2018 году. (Об этой дикой по механизму принятия решения и по цинизму истории я одно время неоднократно писал. Тогда дети олигархов, управлявших транспортным направлением Киева, на отдыхе в Майами «научно определили» «справедливую цену» для рядовых киевлян). Нынешние же планы - более грандиозно-циничные: речь идет уже о повышении до 24-25 гривен за одну поездку, то есть в ЧЕТЫРЕ РАЗА!

Учитывая очередную транспортную аферу властей Киева, хотелось бы спросить:

- а вы не пробовали навести порядок с оплатой в тысячах маршруток Киева, где до сих пор расчет ведется НАЛИЧНЫМИ и вне БЮДЖЕТА?

- что там с возвращением украденных 1,5 миллиарда гривен на строительстве метро на Виноград под руководством одного из депутатов «Удара Кличко» генерала Брагинского? Маразм ситуации в том, что глава транспортного департамента КГГА объясняет необходимость революционного повышения оплаты проезда в метро …необходимостью очередного вливания 1,4 миллиарда гривен в очередную достройку метро на Виноградарь?!

- и где потерялись миллиарды подсанкционного российского олигарха Фукса, друга Авакова и Кличко, которые он заработал на долгах киевского метро и которому СБУ выдвинуло подозрение в масштабных финансовых махинациях более чем на 100 миллиардов гривен?





А есть еще супер простое и справедливое решение, как одним голосованием в Киевсовете найти эти 1,4 миллиарда на транспортные проблемы столицы: