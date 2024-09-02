Под канонаду ракетных обстрелов чиновники Киева затеяли очередную транспортно-коррупционную сделку. И это вам не повышение цены в метро с 5 до 6, 50 для киевлян и 8 гривен для остальных граждан, как в 2018 году. (Об этой дикой по механизму принятия решения и по цинизму истории я одно время неоднократно писал. Тогда дети олигархов, управлявших транспортным направлением Киева, на отдыхе в Майами «научно определили» «справедливую цену» для рядовых киевлян). Нынешние же планы - более грандиозно-циничные: речь идет уже о повышении до 24-25 гривен за одну поездку, то есть в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
Учитывая очередную транспортную аферу властей Киева, хотелось бы спросить:
- а вы не пробовали навести порядок с оплатой в тысячах маршруток Киева, где до сих пор расчет ведется НАЛИЧНЫМИ и вне БЮДЖЕТА?
- что там с возвращением украденных 1,5 миллиарда гривен на строительстве метро на Виноград под руководством одного из депутатов «Удара Кличко» генерала Брагинского? Маразм ситуации в том, что глава транспортного департамента КГГА объясняет необходимость революционного повышения оплаты проезда в метро …необходимостью очередного вливания 1,4 миллиарда гривен в очередную достройку метро на Виноградарь?!
- и где потерялись миллиарды подсанкционного российского олигарха Фукса, друга Авакова и Кличко, которые он заработал на долгах киевского метро и которому СБУ выдвинуло подозрение в масштабных финансовых махинациях более чем на 100 миллиардов гривен?
А есть еще супер простое и справедливое решение, как одним голосованием в Киевсовете найти эти 1,4 миллиарда на транспортные проблемы столицы:
перенаправить 720 миллионов гривен из так называемых депутатских фондов и сотни миллионов гривен на зарплаты 420 помощников этих депутатов из всех фракций Киевсовета.
Я напоминаю также, что власти Киева – медийно-пиарный чемпион за деньги киевлян. Уже десятый год войны из бюджета ежегодно не менее 200 миллионов наших гривен тратится на прославление в СМИ «патриотических и европейских» чиновников Киева.