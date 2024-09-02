Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая после ужасных ударов армии РФ возмутилась позицией США.

Об этом она написала в своих соцсетях.

“Удары россиян по Харькову уничтожают миллионный европейский город, а если этой

осенью будет реализован инерционный сценарий, Запорожье и Днепр могут оказаться в похожей ситуации. У нас полно проблем с военным управлением, но есть еще один вопрос: кого действительно защищают США — нас или россия?

Почему они запрещают использовать предоставленное оружие для ударов по территории врага, поставляют некоторое вооружение и технику с искусственно урезанными возможностями, или с опозданием, или вообще неисправную?.. Конечно, огромная благодарность партнерам за помощь и поддержку, однако остается много непростых вопросов” , – написала Безуглая.

30 августа Россия ударила по Харькову. Были совершены пять авиационных ударов из соседней Белгородской области РФ боеприпасами УМПБ Д-30, которые попали по пяти разным местам в трех районах города. Пострадали 97 человек, из них 22 ребенка. Погибли 7 человек, среди погибших - 14-летняя девочка.

Также в результате удара обрушилась верхняя часть 12-этажного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. Из-под завалов многоэтажки получили погибшую женщину.