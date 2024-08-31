Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета фонда Надежда Валерий Дубиль.

Одному из подразделений Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, а также бойцам ГУ Национальной полиции Украины в Сумской области благотворители передали средства, необходимые для выполнения задач в зоне боевых действий. Бойцы Нацгвардии и Нацпола получили беспилотники Mavic, fpv-дроны, станции Starlink, мощные зарядные станции, одежду и рюкзаки.



«В эти сложные для Сумщины и всей страны времена мы не можем оставаться в стороне. Во второй раз за этот месяц мы посещаем Сумскую область и передаем помощь военным, бойцам на «курское направление», полицейским, также защищающим страну с оружием в руках, и нашим героическим сумским медикам. Сегодня, больше чем когда-либо, важно поддерживать стоящих на передовой — как в военном, так и в медицинском смысле. Мы отдаем себе отчет в том, что наши защитники ежедневно рискуют своей жизнью, и наша обязанность — обеспечить их всем необходимым для выполнения боевых задач. А медики, спасающие жизнь на передовой и в тылу, нуждаются в нашей поддержке не меньше. Эта миссия — лишь одна из многих инициатив, которые мы реализуем с партнерами, чтобы приблизить нашу победу», - отметил Валерий Дубиль.



