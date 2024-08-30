Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что Минсоцполитики теперь будет фокусироваться не на оказании поддержки населению, а на обеспечении состоятельности и устойчивости каждого человека.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Жолнович заявила об изменении философии социальной поддержки: «Мы не Министерство выплат». То есть теперь министерка считает, что главным является предоставление услуг, человекоцентричность и сопровождение, но не постоянные финансовые поступления со стороны государства. Перевожу с их языка завуалированного, чтобы люди ничего не понимали, простыми словами: помощи больше не будет», - сообщает Екатерина Котенкова.

Далее, продолжает журналистка, Жолнович сказала, что Минсоцполитики должно формировать способность и устойчивость каждого человека, создавать условия, чтобы он чувствовал себя уверенно и самостоятельно имел возможности для развития, а ни одно государство не ставит своей целью постоянно давать поддержку 100% населения, это формирование зависимости.

«Она сравнила такие зависимые отношения с Советским Союзом, где люди стояли в очереди на квартиры и власть манипулировала – предоставить или не оказать помощь. По ее словам, нужно предоставлять украинцам комплекс услуг, внедряется сейчас очень много решений каких-то, не говорят, какие. Эти фразы, что многое делается, но никто не понимает, вообще что делается», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам министерки, продолжает она, в сентябре запустится некий социальный кейсменеджмент, который станет первой составляющей социальной истории человека: украинец в собственном кабинете сможет увидеть все виды возможной поддержки, а не так, как сегодня, когда приходится по крупице собирают частицы поддержки, потому что это все еще не локализовано в понятном формате.

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