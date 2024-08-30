Сейчас мир думает, как остановить действительно угрозу, которую несут россияне, - Анна Атаманова о ядерном шантаже

Медиум Анна Атаманова сделала расклад таро и заявила, что россия все же не планирует устраивать в Украине ядерный апокалипсис, но идет угроза меньшего масштаба.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Это (ред. – новые украинские баллистические ракеты) у нас уже как-то стало на поток или это единичные тестовые образцы были?

В небольшом количестве, но все будет понемногу. Просто деньги. Мы бы смогли это сделать, а здесь финансы, очень нужные финансы, финансирование очень нужно Украине. Поэтому россия для того, чтобы Украине не помогали финансово, переключится еще атаковать другую страну, чтобы рассредоточить финансовую помощь на разные страны. Таков у них план.

Глава МИД рф Лавров заявил, что доктрина применения ядерного оружия сейчас уточняется. Он намекнул, что это может быть ответом на разрешение Запада бить ракетами по рф. Это очередной шантаж или россия действительно намерена применять ядерное оружие по территории Украины?

Не по территории Украины. Возможно, что-то такое не очень страшное для того, чтобы испугать.

То есть по территории других стран?

Да, по территории других стран. От воды идет опасность, опять же, или удар в воду будет.

По моему видению, угроза есть, но не так, не столь. Испытание некой ракеты с небольшим количеством по сравнению с тем, каким может быть удар.

Прописано, что россия может ударить ядерным орудием, даже если против нее применят обычные баллистические ракеты. ATACMS является именно баллистической ракетой, но россия до сих пор не применила ядерное оружие в ответ на удары ATACMS по россии. Почему?

Просто хотели запугать. На самом деле никто не хочет.

Сейчас мир думает, как остановить действительно угрозу, которую несут россияне. Шантаж, да, шантаж, но здесь что-то связано с водой.

Как сообщала Politeka, Росс заявил, что в 2025 году изменятся абсолютно все власти в российской федерации.

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