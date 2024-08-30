Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала отсутствие тщательного анализа инцидентов на фронте, в том числе случаи "дружеского огня" по самолетам.



Об этом она написала у себя в соцсетях.



Напомним ранее Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

“Это уже не менее третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО. Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян. И об этом случае тоже пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках. Это свидетельствует об отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования. Ситуация аналогична наблюдаемой в сухопутных войсках — круговая порука. Это нужно менять! Так больше не может продолжаться. Культура лжи ведет нас к поражению”, - написала Марьяна Безуглая.

По ее словам, случаи "дружеского огня" во время войны неизбежны, но их необходимо тщательно анализировать.

“Во время интенсивных боевых действий случаи "дружеского огня" неизбежны, но их необходимо тщательно анализировать и делать правильные выводы. Правдиво и объективно с соответствующим наказанием виновных. Абсолютное большинство самолетов уничтожили россияне, и именно они запускают тонны металлолома в наши города. В этом отношении тоже должны быть честными и называть несбитую ракету ракетой, а не «обломками». До сих пор не организована система видеофиксации атак.

Украинская нация сражается, осваивает новейшее вооружение и технику, создает собственные разработки, но часто это происходит не благодаря, а вопреки планированию в высших военных кабинетах”, - написала Безуглая.

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