Таролог Виктор Литовский сделал расклад и заявил, что Лукашенко, на которого выпадает Дурак, он же Джокер, всегда пристраивается на ту сторону, где выгоднее, и переманить его можно.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Лукашенко заявил, что ему предлагают плюнуть на россию и воевать вместе с Украиной. Ну, правда, не заявил, кто ему там предлагает такое, не уточнил. Какие планы у того белорусского картофельного диктатора?

Выпадает первая карта – карта Башни. Карта Башни – это момент смены старого, разрушения старых процессов, старых устоев. И на него выпадает карта Император, то есть желание оставить тот же статус, который у тебя есть, оставить полную чашу, выстроить новые планы и изыскать наиболее выгодный рынок сбыта своей продукции. И здесь мы говорим о карте Умеренности.

Этот вопрос выпадает в формате поиска выгоды, и, опять же, Лукашенко всегда в каждом раскладе выпадает Дураком. Но карта Дурака – это еще карта Джокера, то есть момент того, что ты будешь подстраиваться, манипулировать, обманывать с целью получить выгоду и выйти положительным образом из ситуации, в которой ты находишься.

И даже сейчас у нас выпала в начале карта Джокера, а в конце выпала карта Мага, то есть влияние над ситуацией за счет всех возможных ресурсов, всех возможных рычагов влияния, которые у тебя есть, это манипуляция не просто для того, чтобы получить какую-то выгоду или поддержку со стороны Украины. А для того, чтобы показать вариативность выбора для режима кремля и вариативность того, что у тебя есть возможность выйти не просто сухим из воды, а с определенными бенефитами из ситуации и не закончить свою жизнь трибуналом, казнью или заключением.

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