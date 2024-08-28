Военным ЦСП "Омега" нужна наша помощь, чтобы собрать средства на FPV-дроны, антенны, РЭБ и комплектуя для авто, чтобы выполнять задачи в Харьковской, Донецкой, Запорожье.
БФ «ОМЕГА-ДОМ» создан для всестороннего обеспечения Центра специального назначения «ОМЕГА»:
▪ударными БпЛА
▪️средствами РЭБ и РЭР
▪оказанием помощи раненым бойцам
▪️поддержки семей погибших Героев
Реквизиты:
▪️https://send.monobank.ua/jar/ 3RBDhEHWxW
Наименование банка:
АО "УНИВЕРСАЛ БАНК"
(ЕГРПОУ) получателя:
45279818
Счет получателя:
UA973220010000026001910001096
МФО Банка получателя: 322001 АО
УНИВЕРСАЛ
Наименование банка:
АО КБ "ПРИВАТБАНК".
Код получателя: 45279818
(ЕГРПОУ) получателя: UA493052990000026008031806999
БФ «ОМЕГА-ДОМ». Наименование банка:
АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
(ЕГРПОУ) получателя: 45279818
Счет получателя:
UA85313849000026006010012900 UAH
UA853138490000026008 06010012900
USD
МФО Банка получателя: 313849 АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
БФ "ОМЕГА-ДОМ"