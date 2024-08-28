23 августа 2024 года в киевской галерее The Naked Room состоялась публичная запись второго разговора подкаста «Культурные разговоры». Событие совпало с Днем флага Украины и предшествовало празднованию Дня Независимости.

В мероприятии приняли участие ведущие культурные эксперты: Юлия Соловей, партнер коммуникационного агентства Gres Todorchuk и бывший глава отдела партнерств в UNITED24, и Катя Тейлор, куратор и эксперт современного искусства. Они поделились секретами успешного продвижения культурных проектов, акцентируя внимание на карьерных и финансовых возможностях молодежи в этой сфере. Модерировала событие Лариса Довга, руководитель проекта «УКультура» и профессор Киево-Могилянской академии.

В ходе дискуссии Юлия Соловей подчеркнула важность анализа собственных культурных предпочтений и подходов к продвижению проектов, отметив, что «поразить других можно только тогда, когда вы сами восхищены».

Мероприятие в формате живой записи подкаста не только открыло гостям возможность наблюдать за обсуждением, но и присоединиться к нему, получая полезные инсайты о продвижении культурных инициатив в Украине.

Лариса Довга отметила, что культура сегодня помогает людям обрести сопротивление и чувство стабильности. Также было объявлено о запуске первой сертификатной программы академического уровня "Культурный менеджмент" при поддержке Dovgiy Family Office в сотрудничестве с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". Программа предусматривает онлайн-курс, посвященный управлению культурными проектами. Детали и регистрация доступны по ссылке: [ https://km.uculture.com.ua/management ]

Справка:

Образовательный проект УКультура был основан в 2023 году профессором культурологии НаАУКМА Ларисой Довгой и профессором НаУКМА всемирно известной историкой Натальей Яковенко. Сейчас уже опубликовано более 60 публикаций на разные темы об украинской культуре. В видеолекциях, интервью, статьях ведущие украинские и зарубежные археологи, экономисты, историки, культурологи, художники, критики и многие другие специалисты делятся знаниями и опытом, превращая информацию в свои смыслы. Кроме этого, на сайте работает библиотека, в которой представлены цифровые научные издания, посвященные украинской культуре разных периодов.







