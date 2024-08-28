Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что Рада хочет забирать земельные участки закарпатцев для размещения объектов ВПК, но в суд обращаться нельзя.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Оказывается, так просто можно и забрать у людей землю. Рада проголосовала за обеспечение отчуждения земельных участков на Закарпатье для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса. Простыми словами: у людей будут забирать землю, все это будет под патриотические лозунги, и будут объяснять все тем, что, дорогие, это для оборонно-промышленного комплекса, все же для победы», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Попутно она вспоминает, что об этом законопроекте предупреждали давно, но никто не верил, что до этого действительно дойдет. Теперь, констатирует журналистка, придется отстаивать свою же землю, и можно только представить, какая очередь будет к местным властям на Закарпатье.

«В этом же законе они запретили людям обращаться в суд. То есть у людей будут забирать землю, и им уже запретили это как-то обжаловать. То есть забрали землю – и все, человек уже ничего не может сделать», - добавляет Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, на самом деле этот законопроект нарушает Конституцию, в частности статью 13 и статью 55, потому что отчуждение земли и невозможность обратиться в суд она гарантирует всем гражданам.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, чего в этот раз добивался путин массированными обстрелами.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о решении властей поднять налоги из-за увеличения потребностей фронта.





