Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о решении властей поднять налоги из-за увеличения потребностей фронта и рассказала, какие варианты рассматриваются и какой примут.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Украинцев предупредили о росте налогов. Это заявление сделал Стефанчук. Он говорит, что никаких дискуссий, налоги поднимать надо, говорит, что там есть два варианта: выбрать 50-60 направлений для увеличения налогов или повысить их для всех украинцев. И, по мнению главы ВРУ, второй сценарий развития событий справедливый», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, по словам Стефанчука, все дело в том, что фронт и количество мобилизованных увеличивается, а дальше элементарная математика, поэтому Украина должна собирать больше налогов.

Кстати, журналистка напоминает, что недавно специальная представительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер рекомендовала Киеву увеличить доходы бюджета, борясь с теневыми рынками и реформируя таможню. Однако, констатирует она, власти решили пойти другим путем, и это будет такое первое очень серьезное увеличение налогов с начала полномасштабного вторжения.

«Кстати, очень много споров. Бизнес поднял жесткую бучу по поводу этих 15% военного сбора на первую регистрацию авто, очень много вопросов к 5% по продаже недвижимости. Там очень много противоречивых вопросов. Поэтому думаю, что, скорее всего, они остановятся на том, что будут повышать НДС для всех. Если сейчас 20%, то они сделают где-то 23-24%», - отмечает Екатерина Котенкова.

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