Медиум Анна Атаманова сделала расклад таро и сообщила, где на фронте в ближайшее время будет горячо, какая идет опасность и будут ли продолжаться успешные украинские удары по россии.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Крым. И у моря. Севастополь, Крым, там активно происходят события. Затем на территории россии будем целить, подбивать базы, авиабазы. Перехват техники должен быть, где-то мы должны перехватить и попасть в важную для них технику.

Но и нам нужно ждать, сейчас будет неспокойно, и быть готовыми. Наступление, перетягивание канатов. Харьков, Харьковская область, там сильные будут…

И снова вода, из воды идет опасность. Как именно? Заражение ли, вирусы… Но идет опасность от воды, что-то с водой, с ураганом связано. Я заметила, часто зеркалит, когда я смотрю на территории россии и Украины: оно будто должно быть у нас (это как магическое какое-то влияние или удар), но почему-то оно происходит у них. То есть должна была трагедия произойти с водой с дамбой у нас, на нашей территории, произошла у них.

Станут ли эти удары (ред. – по москве) более частыми? Как вы это видите?

Я бы сказала, что даже постоянными. Да, есть сильные удары, и сильный какой-то взрыв должен произойти.

Украина под светлой энергией, светлой силой, россия у меня сейчас под темной энергией. И там будет бумеранг, уже люди это чувствуют. Будет много катаклизмов, будет стихийная какая-то беда, связанная с водой.

Как сообщала Politeka, Gaya рассказала, возможно ли окончание войны с россией в этом году.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, в какие области россии ВСУ зайдут после Курской.