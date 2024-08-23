Аюрведический терапевт Мария Ланг сделала расклад на приграничные области россии и заявила, что Курщина – это только начало, а гореть будет даже москва.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

путин заявил, что до 1 октября надо выжать ВСУ с территории Курской области, при чем не снимая военных с других направлений. Для кого было сделано это заявление и насколько вероятно это вообще?

Нет, наши военные не будут отступать, на них выпадает карта Isvara. Isvara – это фонема, которая зачитывает как владыка славный. То есть владыка ситуацией, владыка пространством. И ситуация в Курской области на нашей стороне будет развиваться стремительно, и Курской областью она не ограничится.

Итак, в ближайшее время наши военные заходят на территорию Белгородской области и аннексируют ее часть. То есть она не просто становится в оккупации, там будут выстроены уже такие серьезные укрепления, какие-то сооружения. И действительно часть Белгородской области окажется изолированной от россии уже практически навсегда.

Брянская область лишается своей головы. То есть там будет или снято руководство, или же это будет бегство руководства, или же попытка покушения на руководство, вследствие которого они испугаются и будут бежать. То есть произойдут события, вследствие которых, как и в Курской области, все начальство в спешке выйдет, останутся одни беззащитные люди. То есть Брянскую область ждет обезглавливание.

Что же касается московской области. Смотрите, Agni в перевернутой позиции – это люди страдают от огня. Бесконечные пожары, обстрелы, внезапные взрывы, атаки. То есть москва непосредственно становится местом зоны боевых действий. Это уже неизбежно, и это с новым витком, конкретно с сентября.

Как сообщала Politeka, Gaya рассказала, возможно ли окончание войны с россией в этом году.

Также Politeka писала о том, что Максимуза рассказала, как Лукашенко пытается избежать войны.