Экспертка в сфере инвестиций в недвижимость Алла Зуева дала несколько советов по поводу того, как отличить хорошего застройщика от мошенник и как не прогореть на своих инвестициях.

Об этом она рассказала в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Я всегда за то, что нужно инвестировать всегда. И именно в недвижимость. Недвижимость всегда будет в топе и всегда она будет расти. Да, есть какие-то ситуации, когда недвижимость немножечко проседает, есть, когда растет, но всегда недвижимость будет в топе. В любое время дня и ночи, в любой ситуации в мире, в стране», - подчеркивает Алла Зуева.

В первую очередь, отмечает экспертка, она бы посоветовала обращаться к независимому эксперту, потому что, если вы пойдете напрямую к застройщику, он не расскажет вам о подводных камнях комплекса, не назовет его минусы, ему просто нужны деньги на строительство, вот и все. А эксперт, констатирует она, в этом плане нейтрален, он заинтересован только в том, чтобы вы в будущем снова к нему обратились.

Второй момент, отмечает гостья программы, – это юридический аспект. По ее словам, никогда не надо бояться просить разрешительную документацию у застройщика или встречи с юристом, с представителем компании, если вы не получаете ответы на свои вопросы.

«Третий пункт, на что очень важно обращать внимание, - это если очень низкая цена или очень высокая скидка. Почему? Нормальный застройщик, который на рынке давно, у которого стабильно идет стройка, вводится в эксплуатацию, не может отдать вам квартиру за ничто. Если сильно высокая скидка или очень привлекательная цена, то что-то тут не то», - объясняет Алла Зуева.

Как сообщала Politeka, Gaya рассказала, возможно ли окончание войны с россией в этом году.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о новых дроновых атаках армии рф.





