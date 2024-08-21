Экзорцистка Isita Gaya заявила, что развязывание войны против Украины отразится для россии на всех уровнях, вплоть до болезней, а для Украины это энергетический и физический прорыв.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Вообще следует понимать, что война с Украиной – это начало краха россии. То есть этот шаг был началом конца великой российской империи. И этот процесс уже необратим.

И все, что будет происходить дальше, это трансформация для россии на всех уровнях. И не только на уровне войны, но и на уровне энергии, на уровне психического и физического здоровья людей. Потому что я вижу, что там будет распространяться какая-то болезнь, которая будет передаваться через воду. И что касается военной ситуации для Украины, это энергетический прорыв, и это физический прорыв, и именно перед Днем Независимости для Украины это выход на новый уровень.

Украина является учителем и для россии, и для других стран. Украина уже сейчас помогает людям на российских территориях, она впоследствии будет помогать людям восстановиться и восстановить, очистить свое сознание на больших территориях россии.

Говорят, что мы можем в этом году закончить войну. Есть ли такая вариация событий?

Конечно, я постоянно говорила о таком варианте, что он возможен. Он очень вероятен, но этот вариант сейчас обсуждается. Я знаю, что идут переговоры, и уже есть несколько планов, которые обсуждаются, скажем так.

Как сообщала Politeka, Соскин объяснил, что лукашенко сменил воинственную риторику на миролюбивую.

Также Politeka писала о том, что Максимуза рассказала, как Лукашенко пытается уйти от войны.