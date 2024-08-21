За первое полугодие 2024 года правоохранители по всей Украине открыли почти 29,8 тысяч новых уголовных дел по побегу военнослужащих: 18,6 тысяч по статье о самовольном покидании воинской части и 11,2 тысяч по более строгой - "Дезертирство", свидетельствует статистика Офиса генерального прокурора. Это количество уже превысило показатели за весь 2023 год - тогда начали 24,1 тысячи новых расследований - и более чем в три раза больше показателя 2022 года (9,4 тысячи дел).

В целом же с начала 2022 года прокуратура насчитала 63,2 тысячи таких уголовных производств. Если сравнить их количество с объявленной президентом Владимиром Зеленским численностью ВСУ в 880 тысяч человек, можно заключить: за время полномасштабной войны из войска сбежал едва ли не каждый 14-й военнослужащий, пишет DW.



Однако и эти данные далеки от фактических масштабов проблемы, уверяют DW опрошенные офицеры – кадровики и юристы, знакомые с ситуацией по поводу побега военнослужащих из собственных частей. Одни утверждают, что количество реальных случаев превышает количество уголовных дел втрое, другие – даже вчетверо.



"В апреле 2022 года боец ​​смылся в СЗЧ (самовольное оставление части. – Ред.) и до сегодняшнего дня ердр-ки (номер производства в Едином реестре досудебных расследований, формальный признак возбуждения уголовного дела. – Ред.) нет на него. И таких без дела у меня в списке только по одной области было пять из девяти", - считает кадровик 28-й механизированной бригады ВСУ из Одесской области Виктор Лях.

Причина такого несоответствия – медленная процедура регистрации преступлений в военной сфере, которые последние пять лет расследует гражданское Госбюро расследований, объясняет управляющий партнер столичного адвокатского объединения "Алиас" Александр Горовой. С начала полномасштабного вторжения и до своего увольнения по возрасту в 2023 году он руководил юридической службой в 115-й механизированной бригаде и имел богатый опыт сотрудничества с ДБР. "Их офисы удалены от линии фронта на сотни километров, а следователи и оперативники даже не имеют права заходить в места дислокации воинских частей. В начале вторжения они вообще ничего не регистрировали, перекидывая заявления командиров между территориальными управлениями", - рассказывает юрист.



«С начала полномасштабной войны с Вооруженными Силами Украины дезертировало, по меньшей мере, 150 тысяч военнослужащих, главным образом – за последние полгода”, - пишет в своем блоге Владимир Бойко.

По его словам, на Торецком и Покровском направлении оборону 1 км фронта часто держат всего 3-4 солдата. Именно в этом причина быстрого продвижения врага.



“Причина массового дезертирства лежит на поверхности – достаточно заглянуть в ту же статистику Офиса генпрокурора. Так, например, в январе 2024 года, когда военные части самовольно оставили не менее 3,5 тыс. наших «солнышек», о подозрении по ст.ст. 407, 408 УК Украины было сообщено только 21 человеку. За первые семь месяцев 2024 года из 37839 уголовных производств, зарегистрированных по статьям 407, 408 УК Украины, о подозрении сообщено только в 1684 случаях, что составляет 4,45%. Дезертиров никто не ищет, а уголовные дела, регистрацию которых через суд добиваются командиры воинских частей, никто не расследует. Аналогичная ситуация была и в предыдущие два года. Так, в 2023 году из 24,3 тыс. уголовных производств в отношении «лыжников» о подозрении было сообщено только в 2410 производствах, то есть менее чем в 10% случаев. А в суд направлено и меньше – 2035 дел”, - пишет Бойко.



По его словам, в батальоне, в котором он служит из штатного количества чуть более 500 человек, за время полномасштабной войны дезертировали 55 военнослужащих.



“Первоочередные меры, которые после начала широкомасштабного российского вторжения нужно было принять для восстановления правопорядка в ВСУ, очевидны для любого человека, разбирающегося в основах государственного управления:

• Восстановить военную прокуратуру, наделив ее хотя бы на время военного положения полномочиями надзора за соблюдением законности в ВСУ и других военных формированиях;

• определить подследственность в уголовных производствах по статьям 407 (самовольное оставление воинской части) и 408 (дезертирство) УК Украины за органами Национальной полиции;

• создать сеть дисциплинарных батальонов, которые задействуют для фортификационного оборудования линий обороны;

• Основным видом наказания за самовольное оставление воинских частей и дезертирство должно быть направление в дисциплинарный батальон;

• На период военного положения наделить командиров воинских частей полномочиями рассматривать дела о военном административном правонарушении;

• На период военного положения наделить воинские части полномочиями по исполнению судебных решений по делам о военных административных правонарушениях», - пишет Бойко.



Нардепы решили бороться с проблемой посредством изменения закона. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.

Если подозреваемый в самовольном уходе из части выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.

Причем можно вернуться не только в свою часть, но и в другую.