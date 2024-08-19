На третьем году полномасштабной войны кровавость и коварство российских оккупационных сил не вызывает никаких сомнений.

Они прибегают к геноциду, экоциду, убийствам гражданского населения, сексуальному рабству и расстрелам военнопленных… Но вражеские спецслужбы "превосходят себя", пытаясь использовать в своих целях подростков и детей, обманутых российской пропагандой.

На момент совершения тяжкого преступления против государства и народа Украины Владимиру Маркину исполнилось 16 лет. Он мог бы стать достойным членом общества, развивать страну, воспользовавшись программами, предлагающими новые возможности в более спокойных, относительно мирных регионах Украины. Они давали шанс на новую жизнь, подальше от линии боевого столкновения. Однако он променял свое будущее на сиюминутную выгоду, которую ему пообещали спецслужбы России.

Маркин родился 2 октября 2005 в городе Бахмут, Донецкой области. Как и большинство его сверстников, он часто проводил время в компании товарищей, активно занимался спортом и обучением. Владимир был студентом первого курса "Бахмутского индустриального профессионального колледжа", где учился по специальности "Финансы, банковское дело и страхование". Его обучение проходило по государственному заказу Министерства образования Украины на бюджетном месте.

Во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины, как молодой человек утверждает в одном из своих интервью, он находился в своем родном городе. Сначала он не мог поверить, что в стране, которую он считает своим домом, началась война.

До начала войны, по словам Владимира, большинство его окружения, как и он сам, занимало нейтральную позицию по отношению к России и Украине, надеясь на возможную дружбу между соседними государствами в будущем. Однако с началом полномасштабного вторжения большинство жителей Бахмута из его окружения изменили свои взгляды, перешли на проукраинскую позицию и осудили Россию за вооруженную агрессию и развязывание кровавой войны. Владимир утверждает, что 90% его окружения поддерживали Украину и открыто выражали свою позицию. В том же интервью парень пытается объяснить, что именно побудило его к преступлению:

– Что плохого Вам сделала Украина? Почему выбрал Россию?



– Украина не сделала мне ничего плохого. Я здесь вырос и считаю себя украинцем.

– Тогда почему россия?

- Потому что я смотрел российские ютуб каналы, читал их медиаресурсы, соцсети и понял, что Россия очень значима, могучая геополитическая страна. Проникся ее величием и избрал быть сильнее.

– Как началась работа на врага? Почему было принято такое решение?

- Увидел как одна знакомая, в марте 2022 года, по прилету по месту базирования украинских военных, общается с куратором из спецслужб россии в мессенджере. И меня это заинтересовало.

Знакомая, наконец, отказалась сотрудничать с врагом, объясняя это страхом перед тяжелыми последствиями, тюрьмой и перспективой разрушить свою жизнь. Однако после долгих уговоров Владимира она все же предоставила ему контакт представителя россиян.

Сотрудничество с российскими спецслужбами началось в конце марта 2022 года и сопровождалось обещаниями "золотых гор". Парню рассказывали о ближайших перспективах "освобождения" всей Украины, политическом убежище в России, гражданстве, возможности стать курсантом высшего военного учебного заведения, офицерское звание и, конечно, деньги.

К своей беде, Маркин поверил россиянам. Подросток собирал информацию, координаты, фото и видео, которые пересылали контакт. Враг использовал эти данные для ведения огня не только по расположению техники, складов и подразделений ВСУ, которые фотографировал и снимал на видео юноша. Владимир также приводил артиллерию и РСЗО врага в свой родной колледж, где он учился. В общей сложности, на совести подростка 16 случаев наведения ракет и артиллерии.

На вопрос, осознавал ли он, что при обстреле могут пострадать мирные граждане, его друзья и знакомые, он ответил утвердительно: "Да."

Сейчас Владимиру Маркину уже 19, он был арестован 16 августа 2022 года и приговорен по статье 117-1 части 7 УКУ к лишению свободы сроком на десять лет без права занимать должности с выполнением функций государства и органов местного самоуправления сроком на пятнадцать лет.

Но украинское государство пошло навстречу преступнику. 25 июля 2024 года Маркин написал заявление с просьбой включить его в обмен и передать в качестве военнопленного. Соответствующие украинские органы удовлетворили это заявление, а суд из статьи 84-1 Уголовного кодекса Украины, а также по ходатайству прокурора, принял решение об освобождении его от отбывания наказания.

Российские власти, в свою очередь, даже были готовы обменять юношу, но в последний момент отказались от парня. С тех пор обещавшие Маркину обеспеченную жизнь не спешат обменивать своего агента, вернувшегося в украинскую тюрьму и отбывающего ранее назначенное наказание.

Если вы по той или иной причине сотрудничаете с врагом и занимаетесь тем, чем занимался Владимир, у вас есть шанс прекратить эту деятельность на определенных условиях. Заполняйте специальную анкету на сайте "Хочу к своим" и четко следуйте полученным инструкциям.

Обладаете информацией о деятельности вражеских агентов? Помогайте Силам обороны Украины и оповестите нас через специальную форму на сайте.