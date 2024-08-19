"STOЇK bar" на переулке Лобачевского, 7 в жилом комплексе "Флагман" приглашает киевлян насладиться атмосферной террасой и вкусными напитками.

В Киеве в Дарницком районе открыли новое заведение с уютной террасой - “STOЇK bar”. Это заведение не просто может стать местом силы и отдыха для киевлян и гостей столицы, но и поразить приятной атмосферой, разнообразием авторских напитков.





В новом заведении любой желающий имеет возможность провести приятно время, насладиться небом и прекрасными видами, потанцевать или поиграть в настольные игры с друзьями и даже посетить мероприятия, которые планируют здесь регулярно организовывать. Словом, каждый имеет возможность в “STOЇK bar” найти лучший способ восстановления и отдыха.

Пока в заведении еще работают над созданием собственной кухни, поэтому все, кто хочет насладиться приятной атмосферой вечернего Киева, могут приносить еду или заказывать с собой.

Больше о заведении и меню – в Инстаграм-странице заведения!

Как писала ранее Politeka, адская жара на этой неделе накроет Украину: когда погода начнет меняться.

Также Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт домашнего овсяного печенья с хлопьями: “Идеально с молоком”.