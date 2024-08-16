Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль, возглавивший гуманитарную миссию.

Благотворители в партнерстве с Алексеем Омельяненко и Анатолием Шкрибляком передали аппарат для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), отсос, дыхательные фильтры и контуры в госпиталь пограничников на харьковское направление, расходные медицинские материалы - в Харькове от EDG-group и Святослава Нечипоренко – защитникам-полицейским, которые несут службу в самых горячих точках Харьковщины.

Военные, сдерживающие наступление врага на купянском направлении, получили от фонда «Надежда» дорогостоящие лекарства, станцию ​​Starlink, зарядные станции Anker и Ekoflow.