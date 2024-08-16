Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль, возглавивший гуманитарную миссию.
Благотворители в партнерстве с Алексеем Омельяненко и Анатолием Шкрибляком передали аппарат для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), отсос, дыхательные фильтры и контуры в госпиталь пограничников на харьковское направление, расходные медицинские материалы - в Харькове от EDG-group и Святослава Нечипоренко – защитникам-полицейским, которые несут службу в самых горячих точках Харьковщины.
Военные, сдерживающие наступление врага на купянском направлении, получили от фонда «Надежда» дорогостоящие лекарства, станцию Starlink, зарядные станции Anker и Ekoflow.
«Сразу после работы в Харьковской области мы отправились на Донбасс. Бойцам Нацпола для выполнения боевых задач мы передали мощные зарядные станции, павербанки, рюкзаки, одежду, витамины. Также мы продолжаем нашу программу обеспечения прифронтовых военных медучреждений современным оборудованием. Два аппарата для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) вместе с компанией Эпицентр и семьей Герег мы передали военным медикам в два стабилизационных пункта на передовой. В общей сложности более 50 таких аппаратов благодаря «Эпицентру» и фонду «Надежда» спасают раненых защитников вдоль всей линии боевых действий. Продолжаем работать и быть надежным тылом для наших защитников!» – рассказал Валерий Дубиль.
Гуманитарную миссию фонда Надежда поддержали представители французских профсоюзов, Михаил Волынец, Илья Дубиль, Иван Дубиль, Валерий Бондарчук, Волыньфарм, Благотворительный фонд Дениса Парамонова, Revival Foundation, Global Empowerment Mission Ukraine, Андрей Савонов и ООО М-АГРО.