Генерал-майор Эдуард Москалев стал главой военной комендатуры в Курщине.



Эдуарду Москалеву 50 лет. В середине 2000-х он окончил Национальную академию обороны. В 2012 году он возглавлял танковый полк в учебном центре Десна.







В августе 2018 года указом Петра Порошенко Эдуард Москалев получил звание генерал-майора.

В марте 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Эдуарда Москалева - на тот момент начальника штаба оперативного командования "Восток" Сухопутных войск - командующим Объединенных сил. Фактически тогда он возглавил группировку войск на востоке Украины.





С должности командующего Объединенными силами Зеленский уволил генерала в феврале 2023 года.

После того Москалев был командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса", оперативно-тактической группировкой "Донецк", а затем снова вернулся в Одессу.

В войсках характеризуют Москалева как неразговорчивого, скорее замкнутого мужчину.



Народный депутат Марьяна Безугла напомнила, что именно Москалев руководил обороной Авдеевки и был связан со скандальным генералом Содолем



"Генерал Москалев возглавлял оборону Авдеевки под командованием Содоля", написала Безугла у себя в соцсетях.





Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, что произойдет в Курской области: «Это уже неизбежный момент» .

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