Психотерапевт Олег Чабан рассказал, что женское мышление более эмоционально и интуитивно, а мужское – логично, но вместе они идеально справляются с проблемами, потому что дополняют друг друга.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По мнению эксперта, очень дифференцировать женскую и мужскую психологию не стоит, но, конечно, специфика на уровне нейрофизиологии есть. Как он рассказывает, в женском мозге гораздо больше зеркальных нейронов, отвечающих за синхронность наших действий: видишь грустное лицо – и у тебя оно становится грустное, кто-то смеется – и у тебя улыбка появляется, кто-то двигается – и ты подобно действуешь, то есть это и более быстрая реакция на эмоции.

«Физиология отличается? Да, отличается. У женщин больше поперечных связей, более интуитивное мышление, больше восприятие мира картиночное. У мужчин продольные тракты более развиты, более логичное мышление, понимание step by step. Они очень хорошо дополняют друг друга, идеально дополняют. У женщин прекрасно развита интуиция, а у мужчин логическое мышление», – объясняет Олег Чабан.

Как объясняет эксперт, когда вот мужчине нужно решить какой-то вопрос, например, ехать ли куда-то, менять ли работу, начинать ли бизнес с тем или иным человеком, ему следует спросить совета у жены, послушать ее первый ответ и принять без уточнений и объяснений. По его словам, в такие моменты женщина включает в себя даже генетическую интуитивную память, и свое представление она даже объяснить не может, но это работает.

«Если ты будешь допрашивать ее почему, она начнет переходить в твою систему, не обладая информацией, наговорит каких-нибудь смешных глупостей, а мужчина скажет, что так и знал, что спрашивать ее не надо. Он сделает по-своему, а потом окажется, что она была абсолютно права. Поэтому сказала она интуитивно какую-то глубокую вещь не до конца осознанно – переспи с мыслью, попробуй перевести в свою систему логики и примите совместное решение», - заключает Олег Чабан.

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