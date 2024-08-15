Шаманка Сейраш заявила, что украинское руководство уже ведет с кем-то переговоры в кремле, но не с путиным, на самом деле им многие недовольны и в россии.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Очень интересная ситуация, что сейчас забрасываются месседжи с украинской стороны, с европейской стороны о том, что готовы говорить о переговорах, но не с путиным. И у меня такой вопрос – готов ли до конца года кремель поменять лицо?

Скорее всего, с кем-то другим в кремле наше руководство разговоры уже ведет. С кем-то, кто способен, должно быть, говорить словами через рот. О чем-то определенные разговоры, но не с путиным и явно не с патрушевым. С другими личностями некоторые разговоры уже ведутся, коммуникация ведется, потому что напряжение и недовольство ситуацией нарастает.

Что прошлый, что этот год достаточно кризисный для путина. Это не значит, что он 100% сдохнет, собака такая сутула, как нам бы очень хотелось, но это кризис, и кризисы вываливались в моментах того, что его пытались убрать, он менял окружение. То есть эти кризисы проигрывались. Кризисные годы – это не совсем прямо о смерти.

И я недавно смотрела похожий вопрос о жизнедеятельности путина. Если мы говорим о его потенциальной смерти, то выпадают намеки на отравление. Не знаю, насколько они проигрываются, но определенные такие нюансы. И им действительно не удовлетворены, действительно происходит какой-то движ в политических элитах, которые пытаются из этого хоть как-то выгрести.

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, что произойдет в Курской области: «Это уже неизбежный момент».

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала о переговорах Украины с рф: «Будет идти давление».