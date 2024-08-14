Журналист Юрий Бутусов, который любит критиковать военное командование, отправился в Курскую область, чтобы делать репортаж о ходе спецоперации. Теперь ждем в инфополе историй в духе «все пропало». Уже скоро полетят гневные посты о «неправильном оперативном плане, провальной организации рейда, неоправданной авантюре, которую затеяло командование». И так далее, в стиле Бутусова.

Например, как только он зашел на территорию рф, то сразу же похвалил вражеские опорные пункты и написал, что украинцам стоит поучиться у россиян, как строить такие укрепления.

При этом в самую гущу событий Бутусов не лезет — он ограничивается выбором безопасных локаций у границы, где можно сделать красивые селфи.

Кстати, есть еще один вопрос к Бутусову — позволяет ли ему плохое зрение, из-за которого он уклонялся от мобилизации, видеть все, что на самом деле происходит на фронте?

Ведь, как сообщалось, журналист уклонялся от мобилизации, ссылаясь на «близорукость около минус 5,5 на оба глаза», но в итоге получил отсрочку не по состоянию здоровья, а как отец троих детей. Ранее стало известно, что глава ЦПК Виталий Шабунин, по его собственным словам, получил справку о непригодности к военной службе из-за родинок на теле.